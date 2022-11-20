未來一週偏濕涼 中南部22日前易有霧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局20日表示，未來一週北部、東北部大致偏涼有雨，中南部則是在22日晚間起至26日有降雨機會。圖為台北市中山區民眾穿著雨衣在傳統市場採買。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，未來一週北部、東北部大致偏涼有雨，中南部則是在22日晚間起至26日（投票日）也會有降雨機會，提醒民眾出門投票可能要帶把傘；明天、22日中南部留意局部霧。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天天氣與今天相似，因東北季風影響，東半部、西半部山區有局部短暫雨、氣溫偏涼；22日上半天是空檔，東北季風稍減弱，北部回溫有感，但22日晚間起又有一波東北季風再增強。

葉致均指出，22日晚間起至26日，因東北季風影響及南方雲系北移，全台有雨，22日至25日中部以北、東北部降雨較持續，其他地區也有局部短暫雨；26日水氣開始減少，但北部、東北部仍有局部短暫雨，中南部平地為多雲偶有雨。

葉致均說，27日東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，葉致均提到，在東北季風影響下，各地低溫約攝氏21至23度；未來一週北台灣高溫約24、25度，但22日白天因東北季風減弱而有空檔，北台灣高溫可以回升至28、29度，然而入夜後又開始降溫。

葉致均提醒，明天、22日的夜晚清晨，中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1111120