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暴風雪侵襲紐約州西部 積雪最高達196公分[影]

2022/11/20 11:04（11/20 11:33 更新）
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紐約州第二大城水牛城（Buffalo）的民眾19日清理車外的積雪。（美聯社）
紐約州第二大城水牛城（Buffalo）的民眾19日清理車外的積雪。（美聯社）
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（中央社水牛城19日綜合外電報導）美國伊利湖和安大略湖以東地區今天連續第3天遭大湖效應風暴襲擊，紐約州西部和北部積起的雪量有些甚至比大多數人都高，而且可能還會有更多降雪。

大湖效應（lake-effect）風暴指的是冷空氣從較暖的湖泊水面吸取水分，形成了狹窄帶狀風雪帶，在部分社區降下數英尺積雪，但車程不遠的社區卻相對毫髮無傷。

路透社和美聯社綜合報導，紐約州西部降雪超過6英尺（183公分），促使地方官員今天進一步限制陸上交通，也迫使航空公司在感恩節假期將至的旅遊返鄉旺季，取消伊利湖東端的紐約州第二大城水牛城（Buffalo）地區航班。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）召集國民兵，部署大約150人幫助伊利郡（Erie County）受災最嚴重地區除雪和解決居民需求。

伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，大多數居民都遵守駕駛禁令並留在家中，成功避免憾事發生。

伊利郡在這次大雪首當其衝，果園公園市（Orchard Park）降雪達到77英寸（196公分），這裡是職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾隊的主場。

這場17日起從伊利湖和安大略湖吹來的風暴，讓當地於正式入冬前1個多月迎來本季第一場暴風雪。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，這樣的天候情況可能會持續到21日早上。

侯可表示，已接獲近90起車禍的通報，道路救援了將近290人。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111120

侯可
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