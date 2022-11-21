勞保局業務佐理退休年資砍半 許銘春允再討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）立委洪申翰今天說，勞保局轄下有百名業務佐理，面臨退休年資被砍半問題，勞資會議卻說不予處理。勞動部長許銘春說，會再了解，有安排專家學者會議，看如何解決，會依勞基法。

立法院社福及衛環委員會邀請勞動部部長、衛生福利部部長就「以台灣永續發展目標（SDGs）檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委洪申翰質詢指出，勞保局從省政府時代開始，因為當時預算不足，因此聘很多臨時員工，一開始是叫約僱助理，後來稱為業務佐理，最多曾到500多名，後來遇缺不補而逐漸精簡。

洪申翰說，民國87年修正勞基法第30條之1，將勞務佐理都納入勞基法的規範，具有勞工身分，但並不代表他們的年資是從87年才起算。

洪申翰進一步舉例，現在有業務佐理從民國67年在勞保局任職，到了108年滿65歲申請退休；但退休金計算上採計年資是87年至108年，等於67年至87年這20年的年資「憑空消失」。

許銘春答詢表示，目前這類型的員工在勞保局約還有120多名，87年之前沒有計算年資，是因為最初委託的工作任務是按件計酬，報酬給付方式或許被認為是承攬；針對這個問題會再討論。

洪申翰直接打斷並表示，這些員工的工作內容和一般職員相同；若依照勞基法第84條之2，勞工工作年資自受僱日起算，適用本法前的工作年資，其資遣費及退休金給與標準，依其當時應適用的法令規定計算；當時無法令可資適用者，依各該事業單位自訂規定或勞雇雙方協商計算。

洪申翰說，按條文應該是事業單位自訂或勞雇雙方協商，但現在勞保局的作法就是「擺爛」、找理由。洪申翰更出示勞保局勞資協商的會議記錄，指出勞保局都是單方面說不予處理。他怒批連勞動部轄下的機關都不遵守，怎麼叫民營企業遵守。

洪申翰辦公室告訴中央社記者，雖然這些業務佐理有多次在勞資會議中提案，但最後都只有勞保局單方面宣告，講完會議就結束了；從來沒有一次的勞資會議，是具體討論退休金的給付方式。

許銘春補充，會再詳細了解，勞保局有安排專家學者會議，看如何解決問題，一定會依勞基法規範。（編輯：管中維）1111121