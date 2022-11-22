菱傳媒調查特刊創刊號問市 揭弊端政壇亂象

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）創刊滿一年的獨立網路媒體「菱傳媒」，今天推出實體調查特刊，深入揭發弊端、曝光政壇亂象與官員濫權，慶祝滿一週年，也創下網路媒體發行紙本特刊紀錄。

「菱傳媒」去年11月成立，以「只問是非，不問立場」態度從事調查報導。創刊首發推出「台中105號碼頭系列報導」，鉅細靡遺拆解105號碼頭從公用變民營巧門，揭發代表台中黑派、紅派2大家族，如何聯手奪下碼頭20年經營權內幕過程。

報導刊出後引起政府各界高度重視與廣泛討論，國內各媒體紛紛跟進。今年6月台灣港務公司終於決定收回碼頭國營，終結亂象，這篇報導也入圍卓越新聞獎。

「菱傳媒」表示，處在數位時代，具高度新聞性、可看性、價值性的調查報導，在不同時間重新細讀時，仍具震撼力，不該與即時新聞的短暫壽命類比，以紙本產出能讓讀者收藏，也是延續調查報導的重要手段之一。

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「菱傳媒」表示，以網路媒體起家，要發行紙本特刊需突破多重困境，人力、物力基本上都可以克服，但印刷廠的配合，才是決定性的關鍵。「菱傳媒」也透露曾因政治議題過於敏感，不少印刷廠因不願協助而作罷，所幸創刊號最終順利推出。

「菱傳媒」指出，本期「菱傳媒調查特刊」創刊號內容，聚焦4大主題，有揭發政府與朝野交相賊的使用公帑新台幣4000億元弊端、105號碼頭系列調查成名作，獨家取得首度曝光的台版戰斧飛彈模型，以及政媒兩界都不願輕易公開碰觸的黑道議題。（編輯：張芷瑄）1111122