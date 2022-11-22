搭橋東海與海法大學建立聯盟 黃齊元致力台以交流

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（中央社記者賴素芬22日台北電）今年「大學社會責任實踐博覽會」日前閉幕，會中東海大學與以色列海法大學的國際觀點講座由藍濤亞洲總裁黃齊元搭橋促成。傑出東海校友黃齊元是近幾年致力建立「台以永續聯盟」的先鋒。

2022年「大學社會責任實踐博覽會」19日、20日在松山文創園區舉行。搭橋東海與海法大學建立聯盟的黃齊元人生與事業歷練多元豐富，是西方人所謂「戴很多頂帽子」（wearing many hats，意指身兼數職）的人。他是金融界具有盛名的投資銀行家，也是藍濤亞洲總裁、台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟共同發起人、地中海亞洲海洋聯盟發起人和東海大學智慧轉型中心執行長。

近幾年黃齊元更致力推動台灣與以色列在新創、綠能和永續目標方面的交流發展，扮演搭橋人和先驅者角色。2020年在他的奔走下，以色列海法大學與黃齊元的母校東海大學簽約成為姊妹校，並成立包含兩校名稱的 「東海聯盟」 （TungHai Alliance），透過他的支持，今年暑假東海學生赴海法大學參與「綠色企業」主題的專修課程。目前兩校正積極推廣「台以永續新創雙聯MBA」，是以新創、綠色、永續為基礎的Green MBA，也是全台唯一台灣、以色列雙聯碩士學位。

受訪時黃齊元表示，他1982年自東海大學畢業，之後到美國史丹佛大學攻讀MBA碩士。之後他回饋母校史丹佛多年，但近幾年來，感知自己相對於史丹佛只是「小咖」，起不了太大效益，因而著力於台灣與母校東海大學，更能發揮他的影響力。

黃齊元也強調他謹記史丹福商學院以「改變」（change）為主題的3個院訓：改變自己、改變企業、改變世界。這是影響他以「創新」為人生標竿的信念，在做許多事時一直就在想如何改變自己，如何改變企業組織，進而改進社會和大環境。

遵循這樣的「改變」理念，黃齊元於2018年協助母校成立東海大學智慧轉型中心（TISC，Tunghai Industry Smart-Transformation Center），聚焦因應科技進步帶來的破壞性創新，協助企業從管理、技術、行銷等層面進行轉型升級，藉由整合產業、政府、學術、研究、金融等業界資源，達成「跨世代、跨領域、跨地域」整合，帶領企業完成數位轉型、實現永續發展目標。

受訪時黃齊元說明他致力於「改變」的理想可分為3階段願景。首先是「跨世代」，就是培育新世代、關心年輕人，因此他著力於東海大學與企業界合作發展與新創時代接軌。

他目前正與雄獅集團董事長王文傑共同成立10億元的雄獅創旅創基金，預計整合全台高端服務業，打造高價值服務業聯盟SERVA（Service Value Alliance），培育人才創造高價值服務業（Service Industry），實現台灣生活產業轉型，目標是打造生活產業的護國神山。

接著是「跨領域」，除了學術界不同領域互相合作外，也積極推動各產業界與學術界的跨領域整合交流。目前黃齊元致力打造的是第3階段「跨地域」，也就是將台灣與國際接軌，促進跨區域性的各項學術、新創、綠能開發等國際交流聯盟。

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黃齊元認為，以色列靠海洋的地理環境和高科技工業發展跟台灣的經濟發展和海洋生態，有相當程度的相容性，因此致力促進台灣、以色列交流與聯盟，同時發起「地中海亞洲海洋聯盟」，希望未來台以能合作發展利用海洋資源的綠能。

除了為東海和台以聯盟奔走，黃齊元也樂於當知識網紅，他指出在當今資訊爆炸時代，每個人都要不斷吸收新知，於是打造以高端知識內容為主的網路社群平台「智門」（SmartGate），顧名思義就是「打開智慧之門」，在這個平台上，他扮演Dr. Change的角色，每週四訪問各界專家在線上討論各項議題，讓網友在線上共同學習。（編輯：陳惠珍）1111122