翡翠樹蛙回來了 綠保標章大腳印獎頒13人

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）林務局、慈心基金會推廣綠色保育標章，今天頒發首屆「大腳印獎」，共13人獲獎。其中柯力誌以控制稻田水位方式，抑制雜草及福壽螺生長；陳善嘉的自然栽培保育了翡翠樹蛙棲地。

行政院農業委員會林務局與財團法人慈心有機農業發展基金會聯袂舉辦第一屆綠色保育「大腳印獎」典範農友頒獎典禮，頒發「生產操作」、「生態營造」及「土壤碳匯」3組，共13名典範農友。

林務局長林華慶說，最初僅3名農友申請參與綠色保育標章，現在已有459名參與，耕作面積742公頃，棲地保育件數263件，累計保育42物種，未來要拓展到全台各地、保育各種生物並增加碳匯。

慈心基金會執行長蘇慕容說明，參與友善農法、保育生態的農民的腳印，加上很多生物的腳印，就形成大腳印，以此方式生產的食材又可以讓消費者吃安心。

「生產操作組」有3人獲特優，包含經營「大力有機農場」的柯力誌，妥適田間輪作規劃，兼顧經營獲益與生態永續。柯力誌說，他在二期水稻插秧時以大秧種植，初期控制水位達到抑制雜草生長的效果，可省很多除草工，福壽螺也不易生長；同時進行水旱田輪作，又能節省水資源。

另一名得主為「淨源有機農場」的陳善嘉，他以自然栽培方式進行茶園管理，造就生態豐富，並與茶農契作綠保茶園，協助製茶品行銷，貢獻水庫集水區水質獲得保護，同時保育了當地第三級保育類野生動物翡翠樹蛙棲地。

農民沈榮堂也獲頒特優獎，他在竹園間種植南瓜，增收益、防止雜草滋生，用廢棄竹材製作生物炭。另外，有1名優等獎、2名潛力獎。

「生態營造組」也有3人獲頒特優。經營「牧蜂休閒農場」的簡德源，與家人分工，營造了生態池、水圳、留草的田埂、防風林等生態環境。經營「食柑」農場的陸巧嵐，因為使用天敵讓瓢蟲回來，害蟲吹綿介殼蟲不知不覺減少，恢復了生態平衡。

經營「拉索埃湧泉生態農場」的黃稜淨，用心調查環境生態、回復湧泉，並復育原生水生植物，還推廣生態遊程。另外，有1人獲頒優等獎、2名潛力獎。

「土壤碳匯組」方面，經營「本土世界農場」的鄧秋美獲頒特別獎，達到土壤健康及肥料利用效率提高，讓蚯蚓數量增多，並以減少耕犁方式減少溫室氣體排放來增加碳匯。另有3名獲得入選。（編輯：管中維）1111122