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風力發電工作船免挖角台籍船員 即日起可繳代金

2022/11/22 19:06
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣發展風力發電，規定國外風力發電工作船至少要聘用1/3台籍船員，造成台籍貨輪船員被挖角。交通部航港局副局長劉志鴻今天說，現在可改繳代金，減少挖角。

劉志鴻今天在航港局記者會，說明明年度航海人員測驗計畫時，談到中華民國輪船商業同業公會全國聯合會（全國船聯會）曾反應，因台灣發展風力發電，規定國外風力發電工作船至少應聘用1/3的中華民國籍船員，結果不少國籍船舶的國籍船員被挖角。

劉志鴻說，很多船員成功被挖角，主要是在風力發電船工作船工作，幾乎可天天或每兩天就回家，與貨輪一出海就要好幾個月才回家相比，有較高誘因。

航港局統計，目前國外風力發電工作船聘用的中華民國籍船員，淡季時約120人，旺季約200人。

劉志鴻說，航港局發現問題後，11月起已改變做法，在原本應聘用1/3中華民國籍的船員規定外，增加國外風力發電工作船也可繳交代金的選項，代金比實際聘用中華民國籍船員的費用低。

劉志鴻說，向國外風力發電工作船收取的代金，將用於訓練台灣風力發電工作船所需人才。

航港局今天公告112年航海人員測驗期日計畫暨參測須知，預計於3、6、8及11月辦理4次測驗，測驗分一等船副、一等管輪、二等船副、二等管輪及電技員等類別。

航港局統計，報名參加航海人員測驗人數有增加，110年為1647人，111年有2333人；不過，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全年只有3次考試，去年回復到4次。（編輯：陳清芳）1111122

#劉志鴻
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劉志鴻
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