台北市普林思頓高中改回育達 稱考量校友不捨原校名

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台北市私立育達高職2年前更名為「普林思頓高中」，今年則考量校友不捨原校名，決定把校名改回「育達」。（圖取自facebook.com/YuDaHighSchool）

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市私立育達高職2年前更名為「普林思頓高中」，今年則考量許多校友不捨原校名，決定把校名再改回「育達」，在普林思頓校名期間入學的學生，畢業證書也會寫育達。

台北市私立育達高職2019年提出增設國中2班、國小3班，因應新學制也申請改名「普林思頓高中」，2020年6月由台北市教育局發函公告更名。

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教育局表示，今年約6、7月左右收到普林思頓更名申請，依照學校財團法人及所設私立學校命名原則，審核沒問題就允許更名成「育達高中」，該原則並未規定校方更名頻率或次數。

校方表示，新增設的國中小學制仍在，因許多校友不捨70多年的「育達」情懷，校方重視校友情感因此再改成「育達高中」，在「普林思頓」校名期間入學的學生，畢業證書上也會寫育達。（編輯：李錫璋）1111122