遭控違反專利授權 中研院：由法院判定是否屬例外

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）基因檢測大廠世基生醫今年7月發布重大訊息，指控中央研究院違反專屬授權合約，9月提起訴訟並求償新台幣3億元。中研院院長廖俊智今天說，交由法院判定是否為專利法中的例外。

廖俊智今天到立法院教育及文化委員會，報告中研院112年度施政計畫及預算。朝野立委關切中研院被民間公司控告侵權及求償。

無黨籍立委黃國書說，中研院已經將藥物基因檢測技術授權給世基公司，世基不但每年付專利金，還要在檢測費用上分潤給中研院，中研院後來卻將已技轉世基的技術投入「台灣精準醫療計畫（TPMI）」，技術提供33家醫院及醫學中心使用相關技術。

黃國書說，中研院這樣做會信用破產，中研院生醫所一年的預算也是3億元，現在世基求償3億元，如果中研院官司輸了，誰來賠償，如果贏了，將來中研院的技術移轉，誰還敢合作。

時代力量立委王婉諭說，基因檢測每個人一輩子只要做一次就可以，中研院先是給世基，後來又給了「台灣精準醫療計畫（TPMI）」下16個體系的醫院，現在有57萬人已檢測，等於侵害了世基的生意。

王婉諭質疑，中研院生醫所當初如何討論將已經技轉的檢測技術投入台灣精準醫療畫？尤其中研院的專利使用、讓與都要經過研究發展成果管理委員會的評估。

民進黨立委張廖萬堅認為中研院對與法律相關問題的掌握上，應再強化。

廖俊智說，專利法有針對學術研究使用的部分認定為例外，這次授權世基引發的爭議，交由法院判定是否屬例外。

中研院智財技轉處長邱文聰說，「專利法」第59條有提到專利保護例外，如果是做學術研究就不是專利侵權，也希望從法院判決世基的案例，讓中研院更清楚研究的邊界在哪一條線。（編輯：張芷瑄）1111123