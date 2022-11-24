洲際貨櫃中心環差過初審 助離岸風電供應鏈國產化

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（中央社記者張雄風台北24日電）為助離岸風電供應鏈國產化，高雄港洲際貨櫃中心提環差案，增設電纜製造業。環委表示，要求加強海域生態監測、補充屋頂太陽光電規畫等；最後建議補充修正後過初審，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「高雄港洲際貨櫃中心計畫環境影響評估報告書第二次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。

開發單位台灣港務股份有限公司表示，為達能源自主化，民國114年再生能源發電比例達20%，並推動離岸風電發展，促進供應鏈國產化，本區新增電力設備及配備製造業，主要業別為電纜製造（含海纜及陸纜）。

港務公司說明，洲際貨櫃中心位於高雄港第2港口外海南側，未來本計畫區做為能源（含風電設備組裝）、礦產、油類、石化原料卸儲中心及其他港務經營有關產業（如倉儲、物流、組裝與貨櫃運送等）；由於腹地緊鄰港口，碼頭水深10公尺以上，因此適合離岸風電電纜製造業。

環評委員對此變更並無太多意見，由於電纜製造業主要對空氣品質與水質有影響，因此建議加強海洋生態監測計畫，並區分衝擊區及對照區；也要求開發單位承諾施工期間運輸車輛至少35%使用5期以上排放標準車輛。

環委並表示，建議針對夜間運輸車輛擬訂短、中、長期減量規劃，降低噪音對運輸路線居民影響，並對主要車行路徑使用瀝青或瀝青混凝土鋪面，以減輕揚塵逸散。

另外，開發單位提出區內一半屋頂會設置太陽光電，獲得環委認同，但仍須補充太陽能光電系統設置容量規劃，做為後續檢核依據。最後建議本案補充修正後通過初審，送大會審查。（編輯：陳政偉）1111124