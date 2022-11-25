社區教保資源中心提供特教服務 方便家長就近諮詢

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部111學年度設立的94處社區教保資源中心，有28處辦理學前特殊教育服務據點，讓有潛在特教需求的幼兒和家長，可以就近諮詢並獲得多元服務。

學齡前階段的特殊教育需求，越來越受到各界重視。教育部今天發出新聞稿，近年鼓勵縣市政府在社區教保資源中心中合併開設特教服務據點，透過特教諮詢和講座，擴大接觸有潛在需求的家長。

花蓮縣立明義國小附幼的社區教保資源中心，透過親子活動廣邀社區親子參與，提供一對一個案諮詢，幫家長瞭解幼兒發展情形，包括鑑定入學資訊及教養知能等，協助家長具備更好教養技巧，應對孩子的各種行為。

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台南市立麻豆幼兒園的社區教保資源中心，提供幼兒多樣的教具及讀物，藉由對外開放的機會，向參加活動的家長宣傳學前特教服務據點的資訊，達到觸及更多有潛在需求家長的效果。

國教署表示，幼兒園與家庭是學齡前幼兒重要的學習場域，將持續鼓勵推動社區教保資源中心結合辦理學前特教服務據點，以親職講座、活動與特教諮詢服務，增進家長教保與特教知能。（編輯：張芷瑄）1111125