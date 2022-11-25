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雲林肉鴨場驗出H5N2禽流感 撲殺3166隻

2022/11/25 13:46（11/25 14:11 更新）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣動植物防疫所執行監測計畫，日前抽驗古坑鄉肉鴨場，檢驗出H5N2亞型，昨天撲殺3166隻；防疫所提醒業者，每年9月至隔年4月是禽流感高風險季節，務必提高防疫工作。

根據雲林縣動植物防疫所統計，從今年1月至今，雲林縣有12處養禽場感染高病原性禽流感，分別為雞9場、鵝2場、鴨1場。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，中央對於禽流感的防疫工作訂有監測計畫，今年度計畫監測176場，目前已執行到198場。日前抽驗古坑鄉一場肉鴨場，檢驗出H5N2，昨天撲殺3166隻。

經防疫人員現場訪視疫調結果，古坑鄉肉鴨場為未登記畜牧場，且場內防範野（候）鳥的圍網措施並未完善，使禽流感病毒有機可乘。

廖培志表示，古坑鄉肉鴨場檢驗出的病毒株與20日在宜蘭縣五結鄉的種鴨場不同，但養禽業者仍要落實防疫。

雲林縣動植物防疫所提醒養禽業者，每年9月至隔年4月是禽流感高風險季節，要加強場內外區域清潔消毒工作，軟硬體生物安全工作，並配合各項監測及防疫措施，落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具等進出，務必即時通報可疑疫情。（編輯：郭諭儒）1111125

#廖培志
#雲林縣動植物防疫所
#古坑鄉
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雲林縣動植物防疫所日前抽驗古坑鄉肉鴨場，檢驗出H5N2亞型，24日撲殺3166隻；防疫所提醒業者，每年9月至隔年4月是禽流感高風險季節，務必提高防疫工作。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月25日
雲林縣動植物防疫所日前抽驗古坑鄉肉鴨場，檢驗出H5N2亞型，24日撲殺3166隻；防疫所提醒業者，每年9月至隔年4月是禽流感高風險季節，務必提高防疫工作。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月25日
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