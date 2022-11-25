更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

整地意外發現小草鴞 鳳梨農允減少用藥助保育

2022/11/25 14:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄大寮謝姓農民日前在鳳梨田整地時，發現1隻長相奇怪的鳥蹲臥在地，經轉送救傷單位，釐清是還在學飛的一級保育類草鴞，農民答應減少老鼠藥使用，為守護草鴞盡份力。

高雄鳥會今天告訴中央社記者，謝姓鳳梨農20日一早在自家鳳梨田整地時，發現1隻長相奇怪的鳥蹲臥在地上，不確定該如何處置，因此通報1999，經高雄市政府農業局派專人至現場，釐清是一級保育類草鴞，評估後轉送至屏東科技大學專業救傷單位照顧。

高雄鳥會22日接獲通報，立刻趕往謝姓農民家，與屏科大研究人員一起向他說明，救助的是1隻還在學飛的草鴞幼鳥，身體相當健康，但飛羽還未長全，推測可能是因19日附近山區發生火警，為逃離火勢而進入農田。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鳥會表示，調查人員今年9月左右就通報，在附近發現有草鴞棲息，當時就曾前往拜訪謝姓農民，建議他可以減少使用老鼠藥保護草鴞，並架設棲架以助調查，農民當時就有答應會試著減少用藥。

這次再親眼看到小草鴞，雖然謝姓農民仍覺得很難完全不用鼠藥，但更堅定表示會減少用藥數量和次數，也表示樂意讓研究團隊在鳳梨田裡架設棲架，為守護草鴞盡一份心力。（編輯：謝雅竹）1111125

#高雄鳥會
#鳳梨農
#鳥會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族