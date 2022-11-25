整地意外發現小草鴞 鳳梨農允減少用藥助保育

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄大寮謝姓農民日前在鳳梨田整地時，發現1隻長相奇怪的鳥蹲臥在地，經轉送救傷單位，釐清是還在學飛的一級保育類草鴞，農民答應減少老鼠藥使用，為守護草鴞盡份力。

高雄鳥會今天告訴中央社記者，謝姓鳳梨農20日一早在自家鳳梨田整地時，發現1隻長相奇怪的鳥蹲臥在地上，不確定該如何處置，因此通報1999，經高雄市政府農業局派專人至現場，釐清是一級保育類草鴞，評估後轉送至屏東科技大學專業救傷單位照顧。

高雄鳥會22日接獲通報，立刻趕往謝姓農民家，與屏科大研究人員一起向他說明，救助的是1隻還在學飛的草鴞幼鳥，身體相當健康，但飛羽還未長全，推測可能是因19日附近山區發生火警，為逃離火勢而進入農田。

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鳥會表示，調查人員今年9月左右就通報，在附近發現有草鴞棲息，當時就曾前往拜訪謝姓農民，建議他可以減少使用老鼠藥保護草鴞，並架設棲架以助調查，農民當時就有答應會試著減少用藥。

這次再親眼看到小草鴞，雖然謝姓農民仍覺得很難完全不用鼠藥，但更堅定表示會減少用藥數量和次數，也表示樂意讓研究團隊在鳳梨田裡架設棲架，為守護草鴞盡一份心力。（編輯：謝雅竹）1111125