學生走上凱道 呼籲大眾重視氣候議題

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台北、新北等地區美國學校為主的學生所成立「台灣青年為氣候」，27日在凱達格蘭大道舉辦「Fridays For Future-為氣候而遊行」，並邀請政治大學Green24永續社、綠色和平等團體，近百名學生、民眾參與；希望讓更多人意識到氣候議題的重要性，並站出來為氣候發聲。中央社記者張雄風攝 111年11月27日

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（中央社記者張雄風台北27日電）由學生所組成的「台灣青年為氣候」團體今天走上凱道，希望仿效瑞典環保少女童貝里的氣候遊行，讓更多人意識到氣候議題的重要性，並站出來為氣候發聲。

台北、新北等地區美國學校為主的學生所成立「台灣青年為氣候」，今天在凱達格蘭大道舉辦「Fridays For Future-為氣候而遊行」，並邀請政治大學Green24永續社、綠色和平等團體，近百名學生、民眾參與；希望讓更多人意識到氣候議題的重要性，並站出來為氣候發聲。

新北美國學校學生陳威宇代表發言時表示，今年3月印度北部的嚴酷熱浪、4月南非的洪災、5月巴西的洪水事件、6月孟加拉及印度東北所遭遇的世紀水患、7月澳洲雪梨因暴雨造成5萬人被迫疏散、歐洲熱浪引發的野火而造成千人罹難。

陳威宇說，「種種的天氣異常已經嚴重衝擊到我們的生活；在過去4年，世界各地的大小城市已經舉辦了無數場青年氣候運動，而今年是時候我們也在台灣展開行動了。」

陳威宇表示，「如今全球暖化已是我們的日常。身為這代的青年，我們曾體驗過兒時穿三層衣服的冬天、和現在這麼悶熱的冬天；如果我們不負起這個責任並選擇繼續揮霍環境，青年也將成為知情卻不行動的一代、成為歷史中被譴責的對象。」

「台灣青年為氣候」表示，氣候遊行（climate strike）是瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在2018年發起的「週五為未來奮鬥」（Friday for Future）活動，它是一個由學生舉辦的社會運動，邀請全球的青年來為地球發聲，要求政府做出實際的行動來保護環境。（編輯：陳政偉）1111127