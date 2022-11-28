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陳吉仲投書日媒 盼持續深化農產貿易

2022/11/28 16:04
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（中央社記者張雄風台北28日電）農委會主委陳吉仲投書日媒「每日新聞」，並於昨天刊登。陳吉仲代表台灣農民感謝日本長期以來對於台灣農產品的支持，並表示台日互為重要的農產貿易夥伴，盼持續深化農產貿易。

行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，農委會主委陳吉仲日前投書日本媒體，並於27日刊登，投書內容為感謝日本消費者對於台灣農產品的支持，同時也歡迎日本民眾在COVID-19疫情舒緩後來台觀光旅遊，品嘗美味的台灣料理與農產品，台灣將展現對日本朋友們的熱情款待與真誠友誼。

陳吉仲以「感謝日本民眾喜愛與支持台灣農產品，期盼台日兩國農業交流與農產貿易更為深化」為題投書日本「每日新聞」。他提到，台灣與日本經貿關係密切，互為重要的農產貿易夥伴，兩國生產的農產品具有互補性，透過持續深化農產貿易，讓台日消費者品嘗到種類及風味多樣化的農產品與優質食材。

陳吉仲舉例，如台灣的鮪魚、毛豆、蘭花、鳳梨、芒果、香蕉、茶葉等農產品，深受日本消費者的喜愛；而日本生產的蘋果、海扇貝、牛肉、葡萄等，對台灣民眾來說也是美味高品質的首選。

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陳吉仲在投書中特別代表台灣農民，感謝日本朋友們長期以來對於台灣農產品的支持，尤其是去年中國大陸未遵循科學原則及國際慣例，片面暫停台灣鳳梨進口，日本消費者立即伸出援手，踴躍購買台灣鳳梨，去年一年就採購以往20年的總量，台灣農民對此銘感在心，也印證台灣與日本兩國政府及民眾的深厚情誼。

除台灣鳳梨、芒果及香蕉等水果之外，陳吉仲也向日本消費者介紹台灣文旦及石斑魚，其中文旦是台灣民眾過中秋節的重要應景水果，而石斑魚則是肉質鮮美、口感極佳的高級水產，非常期待日本民眾能多多選購這些來自台灣的美味農產品。（編輯：陳政偉）1111128

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