動植物檢疫證明書新增QR code 加速海外通關

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）防檢局表示，12月1日起，將在輸出動植物檢疫證明書上新增建置QR code及驗證碼，方便台灣農畜產品在國外檢疫單位通關時，直接掃描查詢確認檢疫證明書真偽，加速貨物通關。

防檢局今天發布新聞指出，動植物檢疫證明書是農畜產品外銷必要文件，近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，海空運物流、航空郵件發生延誤情勢，常有貨物已抵達目的地，檢疫證正本卻還沒寄達情況出現。

防檢局進一步說明，上述情況會讓國外檢疫單位無法做檢疫查驗，須透過駐外使館向防檢局查證業者所持影本真偽，造成貨物通關延宕，保存期較短的產品銷售時間直接受到衝擊，間接影響農產品外銷競爭力。

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為了解決上述問題，防檢局說，在檢疫申報發證系統中開發檢疫證明書上建置QR code及驗證碼查證功能，輸入國檢疫人員可直接以手機或平板電腦掃描QR code複查確認檢疫文件內容，免除雙邊繁複的聯繫查證流程。

另外，QR code及驗證碼具防偽功能，查證頁面無法複製及編輯，在加速查證的同時，也可避免動植物檢疫證明書遭不肖人士偽造冒用，強化檢疫行政效能，並提升優質動植物產品的外銷競爭力。（編輯：陳清芳）1111130