中國發生白紙運動 立委關注1.2萬台生求助管道

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（中央社記者陳至中台北1日電）中國反封控、爭取自由的「白紙運動」蔓延多個省市。教育部長潘文忠今天在立法院備詢，多名立委關注1.2萬名台灣學生的安危，呼籲做好跨部會、跨民間組織的聯繫，確保台生的求助管道。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控、清零的防疫政策，引發人民不滿，不少大學校園都有傳出抗爭行動。潘文忠11月29日接受媒體聯訪，提醒在中國求學的1.2萬名台灣學生，近期應該密切關注中國整體動態，注意自身安全。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，包括民主進步黨籍立委陳秀寶、何欣純、吳思瑤等人，都關注1.2萬名在中國台生的安危。

陳秀寶指出，她查閱教育部網站上的台生專區，點進去是連結到大陸委員會網站，主要內容都是提醒到中國就讀前須注意的風險和相關訊息，缺乏就讀後的安全指引，以及遇到緊急狀況後該如何求助。

陳秀寶也提到，上述網站提供給台生的緊急服務專線，是由海峽交流基金會接聽，雖是24小時專線，但採輪班制，只有一人在線上，如果中國發生問題，很難以一人協助1.2萬名台生。

對此，潘文忠解釋，兩岸事務比較特殊，台灣政府不限制台生到中國求學，但相對下，台生也不會向政府報備，因此教育部很難比照到其他國家留學的台灣學生一樣，建立直接的聯繫管道。

潘文忠形容，受到中國「這道牆壁」的阻攔，台灣只能透過民間團體、台商學校和在中國的台灣學生保持聯繫，官方管道則比較困難。但他也說，海基會相當積極，相關部會也會加強聯繫，瞭解台生狀況。

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何欣純表示，兩岸的教育交流，中國可以片面「已讀不回」，台灣教育部難免有無力感，但站在保護學生的立場，仍要積極建立相關SOP（標準作業流程）。她提到除了專線外，台商學校也是一個重要管道，但3所台商學校都位在中國南部，限於地緣關係，恐很難協助分布中國各地的台生。

何欣純要求教育部近期馬上與陸委會、海基會、台商學校等加強聯繫，對在中國的台生傳遞訊息，提供相關支持和資源，「不是口頭上說希望平安而已。」潘文忠隨後答應會馬上做。（編輯：陳政偉）1111201