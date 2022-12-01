資優生突變成績倒數 醫師：思覺失調症秋冬易復發

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中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲（中）、精神科主任朱柏全（左）及中山醫學大學精神醫學科主任張正辰（右）1日在衛教活動中，公開解說思覺失調症國內外治療新趨勢及分享醫療團隊專業照護成果。中央社記者郝雪卿攝 111年12月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）秋冬時節是思覺失調症容易復發季節，中山醫學大學附設醫院今天表示，有高中資優生突然成績變倒數，上課莫名哭泣，診斷是思覺失調症，經給予長效針劑及照護下如今回歸正常。

中山醫學大學附設醫院總院長蔡明哲、精神科主任朱柏全及中山醫學大學精神醫學科主任張正辰今天在一場衛教活動中，解說思覺失調症與大腦的關係、國內外治療新趨勢及分享醫療團隊專業照護成果。

蔡明哲表示，思覺失調症是一種「大腦生病」的精神疾病，在台灣的病友預估約14萬人，盛行率約0.6%，患者容易因為秋冬季節日照縮短，影響褪黑激素與血清素分泌，氣溫明顯變化，出現導致情緒波動或復發的症狀。

張正辰說明，大腦是一個結構複雜、各區域功能分工精細的器官，從腦科學角度來說，造成思覺失調症的主要原因，包括側腦室體積變大、海馬迴萎縮、多巴胺過度分泌導致灰質快速流失等，其他如遺傳基因、壓力等環境因素，也都可能導致思覺失調症。

朱柏全在門診中曾發現一名資優高中女學生，高二時成績突然從班上前5名變成倒數，上課時莫名流眼淚，社交與行為能力變差，嚴重時甚至都無法自己獨立洗澡，家屬一度尋求宗教協助，後來班導師建議就醫確診為思覺失調症。

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患者就醫後，在親友和醫護團隊的關懷與照護下，病況逐漸穩定，在就醫過程中，女學生感受到醫護人員的愛心，決定從事護理人員，如今已考取護理師執照；朱柏全表示，最近2年患者在長效針劑幫助下，維持病況穩定未復發，並以自己護理專長照顧病人，看到病人疾病好轉就很開心。

對於部分患者因為沒有按時服藥控制病情而發病，朱柏全說，為了提升思覺失調症病友用藥順從性，政府參考國內外治療指示與先進國家經驗，新增獨立預算與獎勵措施，鼓勵臨床醫師優先處方長效針劑，長效針劑藥效從1個月到6個月都有，而且健保有給付。（編輯：陳仁華）1111201