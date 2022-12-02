台灣豬肉餐車巡迴東京橫濱 邀嚐滷肉飯美食

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農委會2日在日本東京舉行「台灣豬肉餐車活動起跑記者會」，特別邀請熱愛台灣的人氣男星速水茂虎道（中）擔任活動代言人。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月2日

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）為拓銷台灣豬肉製品，農委會邀請日本藝人速水茂虎道擔任台灣豬肉餐車活動代言人，今天在日本召開記者會宣布明天起2個週末在東京及橫濱舉辦活動，歡迎品嚐滷肉飯等美食。

1997年發生口蹄疫後，台灣生鮮豬肉無法再外銷日本，近年政府與產業攜手努力下完成口蹄疫拔針，並持續推進產業革新及努力成為傳統豬瘟非疫區中，以符合國際市場相關要求，目前已有部分加熱豬肉與豬肉罐頭獲准銷日。

為拓展外銷商機，行政院農業委員會今天在東京召開「台灣豬肉餐車活動起跑記者會」，宣布3日至4日、17日至18日兩個週末，將分別在東京及橫濱舉辦活動，滿載台灣美食的餐車，將提供日本消費者品嚐使用台灣優質豬肉製成的各式台灣美食。

農委會國際處說，這些美食包含香腸、滷肉飯、貢丸、胡椒餅、肉包等，參觀的民眾參加小遊戲或拍照打卡，可獲得台灣香蕉、毛豆、茶葉及冷凍鳳梨釋迦等試吃樣品，藉此深入日本市場。

台灣豬肉餐車活動並安排速水茂虎道擔任活動代言人，他在日本以型男主廚拍攝「速水茂虎道的移動廚房」美食節目，在台灣也受歡迎的他表示，很喜歡台灣農產品與料理，滷肉飯、香腸、飯糰、火鍋、甜點等都是他喜愛的美食，有機會將到台灣走訪，未來也會在料理中使用台灣農產食材。

國際處補充，110年台灣豬肉製品，包括冷凍、調製、罐頭等外銷金額為新台幣6.6億元，其中銷日為9000萬元，雖然較109年增加26.7%，但仍僅占台灣肉製品外銷的13.7%，希望藉由多元行銷活動為未來重返日本市場暖身。（編輯：管中維）1111202