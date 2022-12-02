搶攻疫後旅遊市場 台東赴新加坡推有機觀光

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台東縣政府2日在新加坡舉辦業者說明會，宣傳台東新玩法、主打有機觀光。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月2日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）台灣開放邊境後，台東縣政府今天在新加坡舉辦業者說明會，宣傳台東新玩法、主打有機觀光，希望藉此吸引外國遊客並期盼推動包機直飛台東，搶攻疫後旅遊市場。

台灣在10月13日開放邊境，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳今天率團到新加坡推廣觀光，在交通部觀光局駐新加坡辦事處大廳向星國旅遊業者介紹以陸、海、空不同方式體驗台東的多元玩法。

余明勳指出，台東推動慢經濟的觀光發展策略，主打有機觀光，仰賴在地有機元素、生態多樣性及自然循環，而非外來元素。有機觀光也結合傳統、創新與科學，涵蓋文化、環保、教育等面向，創造在地生活體驗。

除了介紹「最美星空音樂會」、「藍海生活節」、「池上秋收稻穗藝術節」等在台東舉辦的活動，余明勳還提到空中導覽、高空跳傘等新玩法。

余明勳接受中央社記者訪問時表示，台東保有最傳統、最原始的風貌，後疫情時代的旅遊模式已改變，講究健康養生、long stay及體驗在地文化與生活。

他也說，希望透過包機模式推動赴台東旅遊，「既然要深度旅遊，就直接來台東」，盼藉此方式讓遊客享受旅遊帶給身心靈的健康。有機觀光就是主打結合生態環境，讓身心靈得到健康的旅遊模式。

余明勳表示，期盼這次台灣國門開放，讓外國遊客有機會對台東旅遊有更深刻的認識。

他指出，交通部觀光局目標在明年推動日、韓及東南亞國家赴花、東旅遊的50趟來回包機，台東縣政府也會加碼補助，希望透過中央與地方政府合作，吸引外國旅客體驗台東之美。

觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻表示，台東縣是台灣10月開放國門後，首個赴星推廣觀光的縣市政府。透過這次說明會希望強調「台灣不只是台灣」，疫後遊客追求慢活玩法之際，期盼星國遊客在台東停留久一點、嘗試不同玩法。

台灣向來是新加坡民眾海外旅遊的熱門選擇之一。據觀光局統計，2019年由新加坡入境的旅客為46萬635人次。（編輯：周永捷）1111202