逾7成企業遇勒索病毒 東吳產學聯手打造應變小組

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「反網路勒索攻擊應變小組」6日在東吳大學正式成立，東吳大學校長潘維大（左）與TeamT5杜浦數位安全公司創辦人蔡松廷（右）簽署合作協議。（東吳大學提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年12月6日

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）台灣近3年超過7成企業曾遭勒索病毒襲擊，「反網路勒索攻擊應變小組」今天在東吳大學正式成立，聯手新加坡科技工程公司、亞太地區資安專家TeamT5，打造資安防護後盾。

東吳大學資安卓越中心今天與新加坡科技工程公司及TeamT5杜浦數位安全公司分別簽署合作協議，未來將結合資安設備硬體技術與對抗惡意程式與進階持續性滲透攻擊（APT）的軟體實力，在資訊安全最新資訊蒐集分析、網路間諜威脅情資研究、資安人才培育等方面合作。

網路勒索軟體是一種惡意軟體，以加密設備上的文件威脅受害者，要求受害者支付贖金才能解密文件。根據調查，全台近3年有超過7成台灣企業曾遭勒索病毒襲擊，其中不乏知名企業或子公司，小則損失千萬，動輒損失上億。

東吳大學校長潘維大在記者會表示，勒索軟體是一種不斷升級的全球安全威脅，帶給企業與組織嚴重經濟和安全影響，未來在強化資安的工作上，規劃提高網路韌性預防勒索攻擊、改善金融機制防止勒索軟體獲利，及透過執法行動打擊勒索攻擊等，將隨時關注國際發展，供國內主管機關參考。

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產學聯手打造「反網路勒索攻擊應變小組」，將提供完整的因應對策，希望對一般企業或組織，在資安軟體與硬體設備、資安威脅情資以及人員教育培訓上，都能有效保護商業資產與機密資料，成為資安防護的最強後盾。

TeamT5杜浦數位安全公司創辦人蔡松廷表示，近年勒索軟體（ransomware）對企業和各類組織的攻擊事件頻傳，不僅影響日常營運，更造成鉅額損失。TeamT5對亞太地區的APT駭客族群有深入瞭解與研究，能掌握作案細節與手法，具備事件後續追查的能力。（編輯：管中維）1111206