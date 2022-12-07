公視國際研討會 探討公媒數位轉型重要性

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）公視昨天舉辦「2022公共電視國際研討會」，以公共服務媒體數位轉型為主題，日、韓、丹麥等國製作團隊分享轉型經驗，期許公共媒體在新時代茁壯繁榮，擁抱改變，永續成長。

公視發布新聞稿分享，公視基金會董事長胡元輝表示，數位轉型對受傳播科技影響的媒體產業來說，不僅有感且顯得迫切，關係到其發展與存亡，公視董事會已決議將數位轉型開展為多平台的公共服務列為重要使命，未來3年公視製作的節目，都會優先或同步在網路播出。

南韓KBS數據政策部副總監金大韓分享，隨著各式各樣企業進入媒體，OTT平台興起，以及使用者收視習慣邁向「超個人化型態」改變，讓市場競爭更加激烈。公營媒體地位與影響力逐漸減弱，以正夯的世足賽為例，20年前電視收視率可高達74.1%，但今年卻僅剩40%，彰顯KBS現階段進行數位轉型的重要性。

丹麥DR資深製作人波爾森（Kare Vedding Poulsen）從事電視、廣播及數位媒體相關工作超過25年，在DR裡負責管理創意互動媒體專案，屢獲國際獎項肯定。

會中，波爾森分享許多歐洲實例，例如透過公民提案方式，讓民眾實際參與、推動政府的政策；或透過最新數位媒體模式，為政治冷感的年輕人產製出多元有趣的新節目型態，同時強調公民權利的重要。

波爾森指出，「公共媒體最重要的是，要讓公民擁有自己發聲的空間」，他認為不能像一般商業企業將公民視為一個商品或單純為一個消費者。

擁有逾30年新科技研發經驗的日本NHK放送技術研究所副所長岩城正和，過去擔任音效研究員期間，曾開發收錄昆蟲腳步聲及最高能收錄100kHz音頻的麥克風等設備。

岩城正和表示，NHK正在研發的三次元攝影棚等新影像製播技術，「該攝影棚內所有的相機都是AI機器人，可自動追蹤被攝者，不只有動態資訊，還能感應物體表面的反射率與質感，讓影像呈現更加真實，也可再作後製與調整」。

岩城正和指出，未來NHK還想打造服務聽障人士的手語CG服務，由於日語與手語語序不同，因此在AI訊息轉換的難度大。（編輯：張雅淨）1111207