提升米品牌業者接大單 出口美國24萬顆米漢堡

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農糧署自109年起輔導優質米業者提升品牌行銷，111年7家受輔導業者營收增加15%到25%不等，並有業者取得新加坡新台幣750萬元訂單，或協助美國品牌代工出口24萬顆米漢堡。中央社記者楊淑閔攝 111年12月7日

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農糧署署長胡忠一今天表示，109年起輔導優質米業者提升品牌行銷，今年7家受輔導業者營收增加15%到25%不等，並有業者取得新加坡新台幣750萬元訂單，或代工出口美國24萬顆米漢堡。

行政院農業委員會農糧署今天舉辦「111年國產包裝食米暨米食製品品牌形象輔導計畫成果發表」記者會，發布今年度7家獲輔導業者，海、內外銷售都擴增的成果。

胡忠一指出，農委會從1990年起推動302家農會建立統一的企業識別系統（CIS），包含視覺識別的標示也印在名片上、產品包裝上，供消費者辨別選購。

他並說，留日或駐日期間，他經常協助國內訪問團到日本各地交流，發現台灣農團跟日方交流的產品，其實品質很好、單價也更高，例如烏龍茶、東方美人等，但因包裝不及日本產品現代化，只用塑膠袋裝起來，第一眼視覺上相對吃虧；所以他發願有機會回到國內就職，一定要協助國產農產品、農企業強化行銷。

胡忠一接掌農糧署長之職後，深化、擴大CIS的推動，深入民間業者。胡忠一說，民國109年他提了一個預算僅600萬元的計畫，開始輔導優質米、米食業者落實並升級CIS作法，包含包裝、企業品牌形象等很多實務面的打造與革新，業者可提出計畫申請，經評審審核後選擇優質業者協助重新打造企業形象，109到111年共輔導24家。

他強調，今年輔導的7家業者的品牌，包含米屋、池上鄉農會、阿久師、喜生、金農米、富里鄉農會、糧源九九等業者，不論海、內外銷售都有成長，內銷布點深入大潤發、全聯、家樂福、楓康等通路2000個銷售據點，各家營收成長15%到25%不等。

外銷表現也不遑多讓，胡忠一舉例，米屋智農公司原本就有外銷新加坡市場，再經由農糧署的輔導提升企業品牌形象，精緻度不輸日商，在國際展覽活動上取得新加坡新台幣750萬元訂單；且會員數增加18%、電商平台平均交易額達30萬元以上。

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另一例外銷拓展有成是喜生食品工業股份有限公司，胡忠一說，今年度經由品牌形象重塑，取得美國市場青睞，協助美國品牌代工出口24萬顆米漢堡，同時也在國內的全聯賣場1000間銷售產品。

不只拓展商機，胡忠一說，池上農會、富里農會並結合友善環境打造品牌形象，維護生態多樣性；耶誕節、過年將近，希望消費者多多購買國產優質米品牌產品送禮。（編輯：陳政偉）1111207