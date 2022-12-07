陽明交大用磁場刺激腦神經 無線治療神經元疾病

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陽明交大生醫工程所助理教授江柏翰團隊研發出磁機械深層腦刺激技術，運用不斷變換的低頻弱磁場，使奈米磁盤產生振動，振動的機械力能刺激活化腦神經，相關成果登上國際期刊「通訊生物學（Communications Biology）」。（陽明交大提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北7日電）陽明交通大學運用磁場及奈米技術，能做到「無線」刺激腦神經，可望在未來用於治療阿茲海默症及其他神經性疾病，不用再額外埋入電擊設備到腦組織中。

陽明交大今天發出新聞稿，生醫工程所助理教授江柏翰團隊研發出磁機械深層腦刺激技術，成果登上國際期刊「通訊生物學（Communications Biology）」。

江柏翰表示，刺激深層腦神經技術常用於治療阿茲海默症，但往往須埋入電擊設備到腦組織中，有一定程度的風險，讓許多病患不願接受治療，拖延病情。

研究團隊透過磁機械深層腦刺激技術，不需要基因載體、大型植入物，且生物相容性佳。比起傳統刺激方法，成本大幅降低。

這項技術運用不斷變換的低頻弱磁場，使奈米磁盤產生振動，振動的機械力能刺激活化腦神經。

江柏翰指出，國外類似技術往往須透過病毒等基因載體，在腦神經中植入特殊的機械力敏感離子通道，他們的研究則是透過調整磁場條件，即可活化腦神經自身表現的離子通道，透過實驗證明可無線刺激活化清醒小鼠的腦神經。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

江柏翰指出，全世界科學家都在努力尋找一個替代電擊的無線深層腦刺激方法，包括電刺激、光刺激、超音波刺激。磁場遙控被認為是無線刺激最好的物理手段，不須在腦中植入電極、不需要在頭上連接任何的裝置，且磁場的刺激在穿透到深層組織時，不會因為骨頭、組織及空腔造成反射及折射，因而受到學界重視。

陽明交大指出，江柏翰是第一個將磁遺傳學及磁機械腦神經刺激技術帶回台灣研發的學者。研究團隊結合了奈米科技、電磁學、以及神經科學等多個領域，利用奈米磁盤，成功做到無線刺激深層的腦神經，未來有望用於阿茲海默症等神經性疾病治療。（編輯：張芷瑄）1111207