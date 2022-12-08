6家紙餐具業者短漏報 追繳1億4000多萬元

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（中央社記者張雄風台北8日電）環保署今天表示，聯合檢調單位，已移送第1批、6家重大短漏報產量的紙餐具製造及進口業者，追繳逃漏約新台幣1億4000多萬元；另外統計近5年檢舉核發共146案、總獎金逾百萬元。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，截至目前為止已列管151家登記紙餐具製造及進口業者，清查疑似紙餐具未登記業者123家及違章工廠711家，並追繳12家輸入後未登記或已解散業者短漏費用。

環保署指出，有重大短漏情形者，已聯合檢調單位立案查處，第1批移送6家業者，經偵辦及搜索查獲並追繳紙餐具業者逃漏1億4000多萬元，除由環保署依法追繳外，地方環保機關已依法裁處短漏金額1至3倍罰鍰，並將負責人移送檢調偵辦起訴；短漏開統一發票部分則由稅捐稽徵機關補徵及開罰。

環保署說明，近年因COVID-19疫情導致外帶紙餐具使用量倍增，為防堵相關業者逃漏回收清除處理費情形，除加強稽（查）核頻率，聯合檢調單位嚴懲不法業者，目前已完成移送第1批，另已規劃移送第2批名單。

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依「廢棄物清理法」第16條規定，製造及輸入公告應回收廢棄物的責任業者，應向主管機關辦理登記並按期申報營業（進口）量，繳納回收清除處理費；環保署今年要求紙餐具應標示環保署核發的QR code，以追溯製造及輸入資訊，維護業者公平繳納回收清除處理費。

環保署說，若民眾發現不法可檢舉，掃描QR code等多元方式提供確切具體證據，經查證屬實可以獲得追繳短漏金額的20%作為獎勵；如任職中或曾任職內部員工檢舉，更給予高達實收補繳金額的50%作為獎勵；統計近5年合計核發146件檢舉案，總金額達100萬7401元。（編輯：陳政偉）1111208