中能離岸風電加嚴水下噪音 獲環委認同通過

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（中央社記者張雄風台北8日電）環保署今年初針對離岸風電水下噪音限值進行規範，中能離岸風電已於2018年通過環評，為符合最新要求，提出變更內容送環保署審查，由於屬於加嚴水下噪音管制，因此獲環委認同通過。

行政院環境保護署今天召開「中能離岸風力發電開發計畫環境影響說明書變更內容對照表（變更審查結論及明確鯨豚保護對策之後續管制措施）」專案小組審查會議。

過去在離岸風電開發環評中，多次環評委員都針對水下打樁噪音提出要求，甚至也曾提過噪音可能「嚇死白海豚」。環保署環境督察總隊今年初比照德國規範，打樁作業過程中水下噪音聲曝值95%監測數據不得逾160分貝，且最大音壓位準不得逾190分貝。

督察總隊解釋，由於打樁可能是連續行為，160分貝的臨界值是指一次性的上限，還是整體的平均，希望能更清楚規範。現訂規範若是打樁100次，超過160分貝的次數必須在5次以下，若第6次達161分貝就算違規；而超過160分貝的5次裡，若超過190分貝也算是違規。

中能風場位於彰化芳苑外海，風機設置範圍為36.54平方公里，離岸最近距離約10公里，已於2018年通過環評，原環評承諾是「距離打樁聲源半徑750公尺處，水下噪音曝露位準不得超過160分貝」，為符合環保署離岸風電水下噪音規範，因此申請變更。

由於變更內容符合環保署最新規範，環評委員大多對於此案並無新增要求。

其中有環委建議，在近期許多離岸風電的環評中，有NGO團體表示隨著離岸風電場址開發，台灣沿海的露脊鼠海豚有明顯減少、擱淺的現象，希望開發單位能釐清是否有與開發行為有關聯；並強調「主動調查，也算是開發單位該做的企業社會責任」。

開發單位表示，會再與NGO團體討論，是否能提供相關協助或合作事宜。本案建議審核修正後通過。（編輯：陳政偉）1111208