台泰旅遊業者疫後首次實體推廣會 力拚疫後觀光

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）觀光局駐泰國辦事處8日舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次台泰雙邊旅遊業者實體推廣會，希望全力促進疫後觀光，力拚泰國市場第4季2萬2000人次目標。

為讓泰國旅行社瞭解台灣最新遊程，提供旅客更多產品選擇，以加速疫後觀光，觀光局駐泰國辦事處8日舉辦台泰雙邊業者推廣會，邀請台灣旅遊產業代表赴泰推廣。

觀光局駐泰國辦事處發布新聞稿指出，包括桃園市、南投縣、嘉義縣、高雄市政府、旅遊公協會、接待泰國旅客的主力旅行社、飯店、休閒農場、主題樂園、伴手禮與3大國籍航空等19個單位赴泰國，與泰國業者媒合商機。

8日除進行一對一個別洽談外，觀光局曼谷辦事處在會中介紹疫後旅客優惠措施、台灣旅遊產品廣告合作計畫及獎勵旅遊獎助方案，另由台灣國際觀光產業發展協會整合介紹4縣市觀光資源。

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觀光局駐泰國辦事處表示，這次是疫後首次兩地業者面對面洽談，過去泰國旅客到台灣旅遊以北部為主，這次集結桃園、南投、嘉義與高雄4個縣市推薦重點旅遊資源，結合包括日月潭觀光圈、雲嘉南濱海觀光圈、大阿里山觀光圈與高雄觀光圈等國際級亮點景點，提供泰國民眾遊台更多選擇。

觀光局駐泰國辦事處指出，2019年疫情爆發前，有超過41萬3000人次泰國民眾到台灣旅遊；今年在跨境旅遊解封後，將迎來年底耶誕節及跨年連假的出遊旺季，加上台灣將解除每週入境人數總量限制，泰國市場第4季2萬2000人次目標可望達標。（編輯：馮昭）1111210