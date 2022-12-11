台灣響應做公益 珍奶鹽酥雞飄香越南國際美食節

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）2022越南國際美食節今天登場，駐越南代表處攜手業者響應活動，除販售珍奶、鹽酥雞、車輪餅等台灣味，還擺出套圈圈夜市遊戲。珍奶魅力無法擋，民眾寒風中排隊等半小時不喊苦。

越南揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，停辦一年的越南國際美食節再度於河內市登場，多國駐越南大使館及越南外交部各直屬單位、越南地方、企業到場參與，現場攤位共有100餘格，盈餘將捐出做公益。

中華民國駐越南代表處今年籌設4格攤位，邀請台商、業者協助販售珍珠奶茶、車輪餅、鹽酥雞、地瓜球、蔥油餅、烤香腸、肉包、冷泡茶等。駐越南代表處今年還特別設攤讓民眾體驗夜市遊戲套圈圈。

越南民眾阿瓊（Quynh）帶著兩個小孩來玩套圈圈，阿瓊先生在旁觀看也忍不住技癢，玩得比小孩還投入。阿瓊表示，越南也有類似遊戲，但都會把獎品擺出來，台灣的攤位只有瓶子，套中才拿出獎品，格外具神祕感。

日本民眾阿啟在台灣攤位前繞了許久，最後買了肉包。他說，曾經在台灣學過一個月的中文，「記憶中的台灣食物好吃，人也很親切」，雖然肉包很多國家都有賣，但台灣肉包的內餡特別多汁、有味。

到場販售鹽酥雞的業者謝亦倫表示，藉由活動將台灣的特色美食推廣給越南與各國民眾，這讓他感覺自豪，為了忠於原汁原味，他堅持鹽酥雞一定要現炸、只用紅骨九層塔調味，胡椒鹽、辣椒粉都從台灣運來。

至於珍奶多年來都是美食節的「人氣王」，一早8時尚未開賣就有民眾排隊，不到中午12時500杯就賣光光，有越南民眾撲空後，直接在場等業者煮珍珠、紅茶，在18度寒風中等了半小時，只為第一時間喝到。

駐越南代表石瑞琦表示，代表處結合台商與業者參加越南外交部每年年底舉辦的國際美食節，藉由美食展現台灣軟實力，結交越南與各國朋友，所得扣除成本後將全數捐給越南外交部做公益，以行動增進台越友誼。（編輯：黃自強）1111211

揮別疫情陰霾，2022越南國際美食節睽違一年再度登場，台灣業者到場現炸鹽酥雞香味四溢，並堅持用紅骨九層塔調味，要讓民眾吃到原汁原味的台灣鹽酥雞。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月11日