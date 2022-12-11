未來一週2波降溫 17日中部以北低溫12度可能迎首波寒流

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氣象專家吳德榮表示，北台灣濕涼微冷的天氣，將持續至14日；16日晚間強冷空氣南下，預估17日有機會挑戰入冬首波寒流，台北低溫達攝氏10度以下、全台轉乾冷。民眾11日穿雨衣在八里老街採買。中央社記者吳家昇攝 111年12月11日

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，未來一週有2波冷空氣影響，首波在14、15日間，北台灣全天溫度約攝氏15至17度；第二波則於17日起，強度達大陸冷氣團，中部以北低溫約12度，是否成為入冬首波寒流，仍待觀察。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，未來一週都受東北季風影響，北部、東半部易有雨，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區容易有局部大雨發生。

氣象局今天發布豪雨特報，葉致均表示，主要都是持續降雨所導致累積雨量達到豪雨標準，目前預測應該不會有短延時強降雨的情況發生；預計16日之前水氣偏多，中部地區也要注意零星降雨，17日之後水氣減少、降雨趨緩。

溫度部分，葉致均表示，未來一週有2波降溫的情況，首先第一波冷空氣影響是在14、15日，預估北台灣全天僅15至17度，其他地區低溫約17至19度，高溫約22、23度。

葉致均指出，第二波強冷空氣預估17日起影響，中部以北低溫約12度，部分地區可能會再低一些，預估台北氣象站為13度，因此強度暫訂為大陸冷氣團；南部和花東低溫則約14至16度。

葉致均說，目前資料顯示影響最顯著的時間就是17、18日，再來就會逐漸減弱；不過這屬於期末模擬，溫度、影響的時間仍有不確定性，是否會達寒流標準（台北氣象站氣溫達10度以下），氣象局會持續觀察。

至於在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，葉致均表示，今、明兩天還有增強的可能性，但隨著它愈往北移動，強度會逐漸減弱，也有機會在增強為颱風之前就消散，估計未來對台灣不會有影響。



葉致均提醒，東北季風影響，沿海都有強陣風出現；另外在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生。（編輯：張雅淨）1111211