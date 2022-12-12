展現交流包容價值 匈牙利華語中心走出台灣特色

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（中央社記者林育立柏林11日專電）匈牙利台灣華語文學習中心成立至今將近一年，除了教正體中文，還以包餃子、跳傳統舞蹈等活動提供不同文化互相尊重與學習的機會，凸顯交流包容的台灣特色。

匈牙利與其他僑民聚居的歐洲國家不同，很少年老的僑民，當地台灣人多是新移民，例如打工度假後留下來工作的年輕世代。看到他們的孩子只能去匈牙利和中國合辦的雙語學校學中文，擁有多年教學經驗的李怡瑩2019年在布達佩斯創立玉山中文學校，教正體字並舉辦台灣文化活動，逐漸打出名聲。

僑務委員會去年開始補助各國既有僑校轉型為台灣華語文學習中心；今年3月，玉山中文學校轉型的匈牙利台灣華語文學習中心正式揭牌，由原本的協會改登記為非營利的學校機構，一開始招到31個學生，秋季開始的下學期招募到41人，包括多位烏克蘭難民。

李怡瑩接受中央社記者訪問時表示，語言和文化的學習不是一言堂，因此她辦過餃子PK賽，讓台灣、烏克蘭、土耳其、匈牙利的學生在一起各自包自己的餃子；在11月底舉辦的期末成果發表會，她也請匈牙利學生先跳自己的傳統舞蹈，然後一起跳台灣的原住民舞蹈。

李怡瑩說，不同文化互相學習與融合是台灣的價值，她因此鼓勵學生跳脫自己的思維，看見他人的不同，凸顯交流包容的台灣特色。

僑委會7日起在倫敦舉辦3天的研討會，來自歐洲各國40多位台灣華語文學習中心負責人及教師受邀，李怡瑩也到場分享招生和宣傳經驗。（編輯：郭中翰）1111212