奇美醫院跨國研究 急性腎臟病患者長期洗腎風險增

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）奇美醫學中心今天發表與台大醫院及美、日、澳等國家學者合作的研究，發現曾患急性腎臟病者，未來發生慢性腎臟病風險是一般人的4.2倍，更有6.6倍風險進展成需長期洗腎。

奇美醫學中心腎臟科主治醫師陳鋭溢今天在成果發表會表示，此次合作計畫針對不同國家急性腎臟病病人，蒐集跨國資料並分析，研究發現急性腎臟病病人，未來發生慢性腎臟病風險為一般人的4.2倍，有6.6倍風險會進展成末期腎病變，需要進行長期透析，死亡風險則為3.6倍，這項研究成果已發表在國際期刊。

陳鋭溢表示，急性腎臟病是在短時間內腎臟功能急速惡化，導致廢物和水份無法順利排出而堆積在體內，危險因子包括高齡、糖尿病、高血壓等共病症。

陳鋭溢提到，先前曾收治一名63歲女性，原本因車禍造成手部骨折，為緩解疼痛，自行到藥局買止痛藥，並聽信親朋好友介紹服用保健藥物，皆未就醫，後來因發燒掛急診，醫師診斷肺炎住院治療，抽血檢查時發現腎臟功能有急性惡化情形。

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陳鋭溢指出，病人在肺炎痊癒後出院一直沒有追蹤腎臟功能，2個月後因呼吸喘、雙腳水腫、高血鉀到急診就診，檢查發現腎臟功能惡化，住院過程中開始進行長期透析洗腎治療。

陳鋭溢說，大部分急性腎臟病患者，在消除病因後皆可恢復至原先狀態，但若延誤治療，腎臟功能便無法恢復，可能演變成慢性腎臟病，甚至需要長期透析或腎臟移植，呼籲民眾勿輕忽急性腎臟病發生後的及時診斷與治療。（編輯：郭諭儒）1111212