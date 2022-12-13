檢討貧窮線 綠委提修法盼補強社會安全網

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（中央社記者范正祥台北13日電）民進黨立委劉世芳等人今天呼籲檢討貧窮線，並擬具社會救助法第4條修正草案，盼修正最低生活費與社會補助相關規定，補強社會安全網，確保低所得家庭能夠獲得支援。

為增加對弱勢族群的社會救助及保障，消弭貧富差距及物價波動帶來的影響，劉世芳等人擬具社會救助法第4條修正草案。

民進黨立委劉世芳、李昆澤、何欣純、吳玉琴今天在立法院共同召開記者會，質疑現行法規最低生活費的調整頻率，視各縣市情況，平均1年至3年調整1次，無法趕上物價指數變遷，難以提供中低收入戶家庭最及時的幫助。

劉世芳等人也反映，目前法規未明定最低生活費調整幅度，導致有縣市政府並非依循可支配所得中位數變更比例調整最低生活費。

記者會上，劉世芳等人公布多位立委共同所提社會救助法第4條修正草案，主張明定最低生活費的數額，需依據中央主計機關所公布當地區最近1年每人可支配所得中位數60%的變動比例定之。

劉世芳等人預估，如果未來修法成功，將使新北市、桃園市、台中市、高雄市等縣市政府須調增最低生活費標準，粗估可能影響人數至少達25萬人次。

草案也主張將檢討最低生活費變動的標準下修至3%，以加速各縣市最低生活費的調整頻率，評估如果修法成功，將影響全台近60萬中低收入戶、低收入戶族群。

劉世芳等人指出，最低生活費標準也會連帶影響許多補助項目，以中央法規而言，就有18項補助類法規援引最低生活費依據。

李昆澤表示，現行法規雖然會參照平均可支配所得調整最低生活費，但是調整的速度難以跟上物價波動，導致實質貧困的弱勢民眾進不到社會救助體系，希望透過修法改變這種現況，讓貧窮線的調整符合現況，協助有需要的民眾。

何欣純指出，社會救助是社會安全體系最後一道防線，但實務上卻有不少家庭無法被政府打造的社會救助網接住；社會救助門檻標準必須與時俱進調整方向，讓有需要的民眾得到適當協助，才不會造成社會安全體系的缺漏。

吳玉琴說，許多無家者漂泊不定，在戶籍制度箝制下，難獲穩定的國家資源支持，建議社會救助法與戶籍制度脫鉤，在現行操作上，先對於實際居住的認列予以更寬鬆的認定。

劉櫂豪今天未出席記者會，但透過新聞稿表示，現有法令調整步伐緩慢，造成社會救助的空窗期，應立即修正現有法令，給予低收入家庭及時的幫助。

衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如與會表示，沒有反對的意見，但影響中央與地方財政支出，整個財務狀況應作預估，會與地方政府討論，徵詢意見。（編輯：張均懋）1111213