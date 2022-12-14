響應淨零排放 全台首支產銷履歷台糖黑糖上市

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農糧署、台糖公司繼去年合作推出產銷履歷本土甘蔗糖，銷售成長17%，今天再推出全台首支產銷履歷黑糖。農糧署長胡忠一說，全聯等通路都買得到，不僅安全且可支持淨零排放落實。

行政院農業委員會農糧署今天舉辦「百年糖業 總是給你最安心的甜蜜」台糖產銷履歷黑糖上市記者會。台糖公司副總經理蔡東霖說，在農糧署協助推動產銷履歷驗證下，去年率先推出的產銷履歷本土甘蔗糖（台糖二砂），對比未取得產銷履歷之前，銷售成長17%，今天再推出產銷履歷黑糖。

胡忠一說，台灣的甘蔗糖產業早從荷蘭統治時期開始，日本統治時期則是日籍專家新渡戶稻造將西方當年工業化產程導入量產，之後因為南美洲、東南亞勞動力成本較低，不敵其低價競爭，所以台糖的生產規模有所減少，目前剩下善化、虎尾兩個廠。

他強調，台糖去年底取得產銷履歷驗證的生產面積為3885公頃，截至今年12月8日已達9863公頃，產銷履歷產品繼本土甘蔗糖，新增黑糖，共2支產品，有此驗證的台糖國產糖，不像進口糖可能有防腐劑、色素等添加物，天然安全，且在地生產食物里程低，購買台糖這2支糖，吃得甜蜜、安心，並可落實淨零排放。

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蔡東霖說，台糖耕作地約1.1萬公頃，其中適合種甘蔗的面積接近1萬公頃，幾乎全數完成產銷履歷驗證，台糖的糖品，不僅到台糖蜜鄰、台糖易購網、台糖特約專櫃買得到，全聯、家樂福、大潤發、台灣楓康超市、里仁、全家網站等通路，也都可以買得到。

台糖公司砂糖事業部副執行長顏政偉補充，台糖製糖原料年產量50萬公噸，可製本土二砂4.5萬公噸。（編輯：陳政偉）1111214