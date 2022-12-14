踩腳踏車發電 金門學童體會能源得之不易

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金門縣多年國小校園建置風力發電機、太陽能板和腳踏車發電機組，致力推展能源教育，獲經濟部推動能源教育標竿獎銀獎，校長張志猛（右）14日展示獎牌。中央社記者黃慧敏攝 111年12月14日

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣多年國小近年致力推動能源教育，除建置風力發電機和太陽能板，還設立腳踏車發電機組，讓學生在遊戲中體會能源得來不易。近日學校更獲經濟部推動能源教育標竿獎銀獎。

多年國小校長張志猛接受中央社記者訪問表示，多年地處金門島最東邊，校地寬闊不易遮光，加上東北季風直撲，適合建置風力發電和太陽光電系統環境，也因此成為金門縣能源教育推動中心。

張志猛表示，校門口設有風力發電機組，供夜間家長接送照明；校園兩側並建置太陽能板，讓小朋友實際了解綠能如何運作。另外，通過VR實境教學，讓學生更能實際看到政府近年推動的離岸風力發電運作情形；學校同時透過能源教育組，讓小朋友知道各項能源與日常生活的關聯，學習節能減碳。

特別的是以獨輪車運動見長的多年國小，在穿堂設立2組腳踏車發電機組，讓小朋友在玩樂中體會能源得之不易。學校總務主任楊恭榮說明，小朋友踩踏腳車20分鐘左右後，即可將電能儲在電池裡，再把充好電的電池放進四驅車電池匣裡，就可以四驅車來場賽車。

除了各項節能建置，張志猛表示，學校還透過數位學習課程和營隊，讓學生操作動力機械組，理解能源提供動力的原理，培養當用則用、當省則省的觀念，確實節約能源，永續多年。

多年國小近期獲經濟部「節能標竿獎」銀獎，張志猛赴台受獎。他告訴中央社記者，能與全台31個公民營機構和國中小學共享殊榮，相當難得。

多年國小位於金門縣金湖鎮與金沙鎮交界，民國47年建校，由當時司令官王多年將軍負責建校事宜，因此命名為多年國小，是金門現存6所以當代將軍為名的「將軍國小」之一。全校現有小學部6班、幼兒園2班，共120名學生。（編輯：孫承武）1111214

金門縣多年國小是金門縣能源教育推動中心，校內建置風力發電機和太陽能板，還設立腳踏車發電機組，總務主任楊恭榮（後中）對學生說明單車發電原理。中央社記者黃慧敏攝 111年12月14日