布局菲律賓市場 長榮航112年3/30增闢克拉克航點

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（中央社記者余曉涵台北15日電）布局菲律賓市場，長榮航空今天宣布，明年3月30日起增闢台北至克拉克每天1班飛航服務，屆時長榮航空每週將有35班飛往菲律賓，是台灣飛航菲律賓航點最多、航班最密集的航空公司。

鎖定菲律賓市場，長榮航空今天發布新聞稿宣布，明年3月30日起再添菲律賓新航點，提供台北至克拉克每天1班的飛航服務，搭配明年夏季班表台北至馬尼拉每天3班、台北至宿霧每天1班的飛航服務，屆時長榮航空每週將有35班飛往菲律賓。

長榮航空說，克拉克機場距離馬尼拉機場僅約80多公里，台北至克拉克航線的開闢可以縮短呂宋島北邊旅客前往馬尼拉搭機的交通時間，同時也可舒緩馬尼拉航線機位的需求。

長榮航空表示，該航線的開闢不只是著眼台灣往返菲律賓旅客的市場，同時也是為了增加北美、歐洲旅客經台灣轉機前往菲律賓的便利性，增加航網布局的效益。

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長榮航空說，台北至克拉克航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，即日起開始接受旅客訂位，規劃航班時間為每天上午9時從台北起飛往克拉克，中午12時從克拉克起飛返回台北。

長榮航空指出，克拉克位於菲律賓邦板牙省安赫萊斯市西北部，原為美國空軍的克拉克空軍基地拆遷歸還給菲律賓政府後，改建而成的經貿發展特區，當地治安良好且風景優美，除了經濟高度發展之外，宜人的氣候以及度假村林立，也促進當地觀光發展。（編輯：陳政偉）1111215