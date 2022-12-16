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退撫新制政府撥補入法 教部：會兼顧新舊制權益

2022/12/16 19:39
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（中央社記者陳至中台北16日電）立法院會今天三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，明訂基金財務缺口由政府撥補，教育團體認為有助財務永續。教育部表示，會兼顧舊制教育人員約18.3萬人的權益。

立法院三讀通過新制，規定112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制。但現職人員（舊制）能否轉換到新制，朝野之前協商多次沒有共識，今天的三讀條文中，並無現職人員可轉換到新制的規定。

教育部表示，新制推動後，舊制退撫基金將減少新進人員的提撥收入，產生的財務缺口，將由政府分年編列預算撥款。至於舊制基金在此之前就累積多年的財務缺口，三讀條文也明訂，政府應依基金財務精算結果接續撥補，以確保現職和已退休人員的權益。

全國教師工會總聯合會（全教總）發布新聞稿指出，新制上路後，舊制退撫基金仍有潛藏債務風險，這次三讀通過的條文將政府撥補入法，對確保基金財務永續、避免「二次年改」，具有關鍵作用。

全教總理事長侯俊良呼籲，政府應確實依精算結果分年撥補，讓退撫基金永續，確保舊制的公教人員退休也能領到錢，避免承擔基金用罄的風險。（編輯：管中維）1111216

#教育部
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#立法院
侯俊良
全教總年度教育新聞 雙語政策、台大國發所獲金驢 朝野協商公教退撫新制 教團盼政府撥補填基金缺口
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