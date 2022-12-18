天冷人氣熱 肝病防治基金會蘆洲篩檢爆人潮

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（中央社記者王鴻國新北18日電）今天上午天氣寒冷，肝病防治學術基金會在蘆洲湧蓮寺舉辦免費抽血暨腹部超音波癌篩活動，仍吸引排隊人潮，主辦單位呼籲民眾要注意防治肝病，早期篩檢，儘早治療。

肝基會積極推動「今年超了沒 ?全民腹超10年計畫」活動，今天結合蘆洲湧蓮寺與宏國關係事業及林堉琪先生紀念基金會、陳萬富教育基金會，在湧蓮寺舉辦免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查，儘管天氣寒冷，但一早仍吸引排隊人潮。

活動啟動儀式是由藝人侯昌明主持，新北市副市長劉和然特別感謝主動單位協助照顧民眾的健康，林堉琪基金會董事長林謝罕見也表示，原本擔心天氣冷影響民眾受檢意願，沒想到民眾參與很踴躍。

肝基會總執行長楊培銘表示，肝基會在全台推動「 今年超了沒？」活動，就是要帶動國人重視肝病防治的重要性，因為，肝病平時沒症狀，等到有症狀時，病情已很嚴重，呼籲40歲以上民眾，每年都要做1次腹部超音波，能早期發現肝癌，早期治療。

湧蓮寺主委陳宏昌表示，他對肝病防治特別有感，因為他20多年前曾得到猛爆性肝炎，病情嚴重，經過干擾素的長期治療才逐漸恢復健康，因此，他現在很注重定期追蹤篩檢，以確保健康；藝人張家瑋也現場呼籲大家肝病篩檢，提早預防重於治療。

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肝基會新聞稿表示，由於肝臟沒有神經，事前預防篩檢非常重要，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。政府提供年滿45歲到79歲的民眾可做B、C肝炎抽血篩檢，但終身只能接受1次免費檢查。

肝基會強調，舉辦免費癌篩活動的目的，就是要提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，希望協助檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，達到根除台灣肝病的目的。（編輯：張銘坤）1111218