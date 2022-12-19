西半部防10度以下低溫 23日不排除再迎寒流

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局更新低溫特報，今晚明晨西半部地區及金門要留意局部攝氏10度以下低溫；預計21日又有冷氣團南下，23日不排除再達寒流強度；未來一週雖然偏冷，但高山降雪的機會不高。

中央氣象局今天更新低溫特報，輻射冷卻影響，各地早晚天氣非常寒冷，今晚至明晨西半部地區及金門有局部10度以下（黃色燈號）氣溫發生。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨；氣溫略為回升，但早晚仍偏冷，台南以北、東北部低溫約10至14度，部分沿海空曠及近山區平地可能會更低；各地白天高溫可以達20度以上。

葉致均提到，21日白天強烈冷氣團南下，水氣稍增，氣溫逐日下滑，北部及東北部轉冷並有短暫雨；22日氣溫再降，但水氣減少，降雨範圍僅剩東半部地區有零星短暫雨。

目前預估21日晚間至22日清晨、22日晚間至23日清晨，中部以北、東北部低溫為10至12度，其他地區13至15度。

葉致均補充，雖然21日溫度低，但目前觀察水氣不足以讓高山降雪，22日之後一直到週末又都呈現乾冷，因此仍預估未來一週高山降雪的機會偏低。

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葉致均進一步指出，目前觀察23日又有北方的冷空氣南下，不排除強度會達寒流等級，但實際降溫幅度仍要再觀察，目前預報24日及25日的清晨，中部以北、東北部約10至12度；預估26日至28日冷空氣逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，但後期預報仍有不確定性，須再觀察。

根據氣象局統計，今天許多平地人工測站刷新今年以來的低溫記錄，如嘉義8.1度、台南10.6度、永康10.9度、高雄9.8度、花蓮10.1度等。葉致均說，台北則是在昨天達9度為今年以來最低，雖然前述地區都達今年以來新低，但均未能排入歷史前10名。（編輯：管中維）1111219