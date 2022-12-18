寒流台南以北夜探6度 冷空氣21日再來冷到耶誕節

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局說，今晚至明晨是這波寒流最冷時間點，台南以北低溫探攝氏6度，各地有機會挑戰今年最低溫；預估21日另一波冷空氣南下影響至25日，但水氣少，想過銀白耶誕的機會不高。

中央氣象局更新 低溫特報 ，今天至明清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機會。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明晨因為寒流及輻射冷卻影響，預估是這波最冷的時間點，台南以北低溫約6至9度，高屏、花東約10至13度，沿海空曠地區及近山區平地可能會再低一點。

林定宜指出，台北氣象站今天低溫9度，已經是今年以來新低；今晚明晨除了台北外，各地都有機會挑戰今年最低溫。

林定宜提醒，東北風明顯偏強，今晚至明晨桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭與綠島）、馬祖等地區可能會有長浪。

林定宜表示，預估明天白天就會開始回溫，大台北高溫約16度、北部約18度，中南部則是22、23度；20日會再回升約1、2度。

然而，林定宜說，下一波冷空氣將自21日起南下，預計持續影響至25日（耶誕節），氣溫逐日緩降；21日大台北地區低溫約11度，高溫約15度；目前資料顯示，這波冷空氣強度達強烈大陸冷氣團等級，但由於持續有北方冷空氣補充，因此不排除有機會再降至寒流強度。

林定宜表示，目前觀察未來一週水氣都偏少，21日之後冷空氣也偏乾，因此雖然氣溫下降，但高山看到降雪的可能性偏低，想過銀白耶誕可能不太有機會。（編輯：管中維）1111218

（圖取自facebook.com/CWB.TW）