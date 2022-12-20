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高鐵宜蘭說明會遭質疑宣傳不足 鐵道局：會再舉辦

2022/12/20 18:50（12/20 19:51 更新）
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「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」20日在宜蘭舉辦，宜蘭縣長林姿妙（左3）與交通部鐵道局官員等人出席，希望傾聽地方聲音。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年12月20日
「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」20日在宜蘭舉辦，宜蘭縣長林姿妙（左3）與交通部鐵道局官員等人出席，希望傾聽地方聲音。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年12月20日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」今天在宜蘭舉辦，地方建議，很多人不知有這場會議，交通部鐵道局應加強宣傳；鐵道局表示，這次是二階環評說明會，日後會再召開說明會。

交通部鐵道局今天於宜蘭縣農會舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」，希望傾聽地方聲音，作為後續環評與規劃的參考。

宜蘭縣長林姿妙出席時表示，高鐵延伸宜蘭案是好不容易爭取來的重大建設，希望工程加速規劃，早日通車。

民眾黨立院黨團主任陳琬惠表示，整條軌道的建設脈絡應要有更清楚的計畫說明，民眾疑慮來自於資訊不足，說明會要擴大通知管道，計畫與進度要確實透明，才能在不同意見中，找到發展、環境與生活共榮的道路，希望相關單位在推動計畫前能有更多溝通。

「守護宜蘭工作坊」召集人李寶蓮表示，國道5號雪山隧道的經驗是一個活生生的教訓，它帶來觀光潮，宜蘭與台北都會間更便捷，但同時也嚴重衝擊蘭陽平原地景，造成地價上漲。

李寶蓮說，如果交通部給宜蘭人的高鐵，宜蘭人不能不要，但請至少將衝擊降到最低，針對高鐵延伸宜蘭的沿線軌道及高鐵站的土地，不要浮濫徵收。

鐵道局總工程司呂新喜表示，政府在推動建設時都盡量不徵收農地，能用到公有地就用公有地，確保民眾權益，其他意見也會帶回研究。

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針對與會有民眾反映，由於很多人不知道有這場說明會，鐵道局應加強宣傳，不是依照流程走、應付了事，鐵道局表示，這次是二階環評說明會，待綜合規劃內容出爐後會再召開一次說明會，加強與地方溝通。

根據鐵道局提出的高鐵延伸宜蘭規劃，由南港車站往東延伸，至宜蘭地區後設置高鐵車站，交通部去年底敲定宜蘭站址位於宜蘭縣政中心以南350公尺處，2022年至2024年完成環境影響評估與細部設計，最快可望2025年動工，工期約11年，希望2036年完工。（編輯：陳仁華）1111220

#鐵道局總工程司
#宜蘭
#交通部鐵道局
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