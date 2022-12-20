中山女高樂旗隊穿無袖寒流中表演 校方允檢討

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）中山女高樂旗隊遭家長投訴，學生表演時遇到寒流卻只穿無袖連身裙、不能穿外套。校方表示當初有問要不要多穿點，孩子注重表演表示不用，會就服裝的調整檢討改善。

台北市教育局表示，中山女高樂旗隊17日受邀至嘉義市國際管樂節表演，遇到寒流，但3名高一學生只穿無袖及短裙，並稱學姐說表演就是要穿成這樣，因此校方讓學生在衣服裡貼暖暖包，並給薑茶防寒。

教育局指出，可能是學妹求好心切、想好好表現給學姐看，所以沒有說出來，希望彼此好好溝通、真有需要也可開口，已要求校方好好跟家長說明。

中山女中校長張云棻表示，中山女高樂旗隊不曾碰上寒流時演出，未來對服裝的即時調整會檢討改善。校方當天表演前有詢問學生是否要穿外套，孩子們考量到表演需求及行動方便而拒絕，一表演完教官就給暖暖包及薑茶，並盡速讓學生回飯店休息，樂旗隊學姐也很關心學妹們狀況。

張云棻說，家長是透過後援會群組提出疑問，但群組裡沒有校方相關人員，才誤解是校方不回應，校方已打電話跟家長說明並取得理解。（編輯：李亨山）1111220