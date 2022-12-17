嘉義市國際管樂節踩街 風雨中民眾夾道喝采

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2022嘉義市國際管樂節管樂踩街嘉年華17日在寒風細雨中登場，由嘉義女中樂旗隊領軍打頭陣，吸引大批人潮在路旁圍觀爭睹。中央社記者蔡智明攝 111年12月17日

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（中央社記者蔡智明嘉義市17日電）嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天在風雨中登場，市民熱情不減，撐傘、穿雨衣站滿遊行路線，為來自國內外43支團隊歡呼，國、民兩黨市長候選人黃敏惠、李俊俋都來共襄盛舉。

第30屆嘉義市國際管樂節踩街下午2時在噴水圓環展開，爭取連任的國民黨嘉義市長黃敏惠與民進黨市長候選人李俊俋都來共襄盛舉。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，她雖然因選舉向市府人事處請假，但這是嘉義市的大事，一定要來參加，感謝老天爺幫忙，暫時讓天空放晴，讓大家都可以參與。李俊俋則說，他是以嘉義市民的身分來參加管樂節，他每年都有來，並參與相關的音樂活動。

嘉義市文化局指出，去年管樂節因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦1次，今年是第30屆管樂節，邀請日本、印尼等43支國內、外優秀團隊，3000多名管樂好手參與近3公里路程的踩街演出，吸引上萬民眾冒著間歇的風雨夾道欣賞。

另外，首次參加的印尼湛特．布安納行進打擊樂團、曼加非洲戰鼓團及MRG烏克蘭馬戲團等多組團隊，特殊音樂節奏及舞蹈的華麗演出，壯大踩街活動聲勢。

文化局提到，除傳統的管樂踩街，今天在體育場舉行的管樂節晚會更邀請嘉義出身、讀嘉義高中時在嘉中管樂隊吹低音號（Tuba）的歌手伍佰壓軸表演。

文化局說，2022嘉義市國際管樂節活動從16日起至明年1月1日，在嘉義市立音樂廳、中正公園、文化公園等地安排多場次室內、外音樂會，邀請國內及國際頂尖優秀團隊演出。（編輯：郭諭儒）1111217

2022第30屆嘉義市國際管樂節重頭戲、「管樂踩街嘉年華」17日下午熱鬧展開，嘉義市長黃敏惠（前右4）、民進黨嘉義市長候選人李俊俋（前左3）等人皆到場共襄盛舉。中央社記者蔡智明攝 111年12月17日

2022嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」17日熱鬧登場，嘉義市南興國中室外樂旗隊整齊劃一走過街頭，帶來精彩演出。中央社記者蔡智明攝 111年12月17日

2022第30屆嘉義市國際管樂節踩街嘉年華17日下午在噴水圓環熱鬧展開，國內外43支團隊共襄盛舉，幼兒園小朋友們也穿上雨衣參與遊行，模樣可愛吸睛。中央社記者蔡智明攝 111年12月17日