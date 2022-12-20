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冷空氣明南下轉冷 週末有機會達寒流等級
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冷空氣21日南下轉冷 週末有機會達寒流等級

2022/12/20 17:49（12/20 18:35 更新）
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氣象局表示，21日冷空氣逐漸南下，傍晚後轉為乾冷，溫度持續往下，週末有機會達到寒流等級。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
氣象局表示，21日冷空氣逐漸南下，傍晚後轉為乾冷，溫度持續往下，週末有機會達到寒流等級。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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（中央社記者余曉涵台北20日電）中央氣象局預報員黃恩鴻說，明天冷空氣逐漸南下，上半天北台灣將是濕涼的天氣型態，傍晚後轉為乾冷，溫度持續往下，週末有機會達到寒流等級，屆時北台灣下探攝氏9度低溫。

黃恩鴻告訴中央社記者，明天起冷空氣逐漸南下，上半天北台灣為濕涼的天氣型態，溫度下降外也有局部短暫雨，但是傍晚後轉為乾冷，到晚上溫度持續降低。

黃恩鴻說，明天白天北台灣溫度只有攝氏17度到18度，其他地區為20到23度左右，22日溫度與明天差不多，但23日北台灣白天溫度只有13度到14度，其他地區在20度左右。

黃恩鴻表示，這波冷空氣最冷的時間點在週末，屆時有機會達到寒流等級，24日清晨跟25日清晨北台灣下探9到10度，中部10度到11度，南部12到13度，局部地區受到輻射冷卻影響溫度會再更低一些。

黃恩鴻指出，這波冷空氣屬於乾冷型態，水氣就明天上半天有一些雨，傍晚後就轉乾，一直到25日都沒有什麼水氣，只有花東地區有零星短暫雨，白天甚至可以看到陽光，也因此溫度白天會稍微回升，日夜溫差大。

黃恩鴻表示，26日及27日冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，東半部有短暫雨，其他地區則是晴到多雲。（編輯：陳政偉）1111220

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