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武陵農場地面、山茶花結霜 銀白世界美麗夢幻

2022/12/19 10:11（12/19 10:21 更新）
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台中市和平區武陵農場19日清晨出現攝氏零下1.5度的低溫，結霜的山茶花宛如撒上糖霜。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月19日
台中市和平區武陵農場19日清晨出現攝氏零下1.5度的低溫，結霜的山茶花宛如撒上糖霜。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市和平區武陵農場今天清晨出現攝氏零下1.5度的低溫，農場南谷地面結霜，銀白色世界充滿歐洲風情，結凍的山茶花像是撒上糖霜，美麗又夢幻。

寒流來襲，武陵農場副場長胡發韜今天告訴中央社記者，清晨6時20分，氣象局觀測到武陵農場氣溫零下1.5度，南谷地面以及農場內的望溪亭都結了一層白霜，而望溪亭的白霜經太陽照射，出現仙氣裊繞、雲霧氤氳的仙境感受。

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胡發韜指出，粉紅色的山茶花結霜後，宛如撒上糖霜一般，山茶花經過冰凍，越凍越美麗。茶園內的茶樹也結上一層白霜，因冬茶都已採收，不受影響，而經過冰凍的茶葉，來年採收後別有一番風味。

他說，低溫讓武陵農場多處出現結霜景像，放眼望去一片銀白色世界，彷彿讓人置身仙境的錯覺，充滿濃濃歐洲雪白世界的氛圍，不少住宿早起的遊客一見，直呼「農場冬季限定美景」，驚喜連連。（編輯：張雅淨）1111219

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#氣象局
胡發韜
武陵農場地面結霜 銀白色景象充滿歐洲風情 武陵農場萬壽菊怒放 花海搖曳生姿遊客驚豔
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