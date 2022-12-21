調查：8成旅客期待出國 拉長天數且提高預算

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（中央社記者余曉涵台北21日電）根據旅遊業者調查，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，有8成旅客期待在明年來趟海外旅行，並拉長旅遊天數或增加旅遊預算，且旅客希望能提前規劃旅程，盼降低旅遊焦慮。

旅遊業者Klook今天舉行記者會公布對於台灣、新加坡、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、韓國及日本的旅客行為大調查，調查中發現有7成亞太區旅客因擔心旅遊成本太高和染疫風險而對海外旅遊感到焦慮，但仍有8成旅客希望在明年來趟出國旅遊。

Klook說，預計明年安排出國旅遊的旅客當中，有超過5成以上的人準備規劃6天以上的旅行，拉長停留的時間，更有5成旅客會提前規劃旅程來降低旅遊焦慮。

在旅遊預算方面，Klook指出，有8成以上旅客在海外旅遊預算上將跟今年持平，甚至更高，僅有3成旅客會縮減旅遊預算。

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Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）說，積極出走的動能在明年會將更為明顯，預測2023年將會是旅遊強韌年，展現旅客即使充滿焦慮仍渴望出遊的旅遊樣貌，進而提前規劃旅程，甚至增加天數跟提高旅遊預算。

Klook表示，根據今年下半年台灣用戶購買海外旅遊商品的預定量和流量發現，日本旅遊商品仍是台灣旅客最受歡迎的項目，泰國、韓國及新加坡等地的景點體驗也受到旅客關注。（編輯：張芷瑄）1111221