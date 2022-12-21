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高雄以北防10度低溫 23日寒流報到北部探9度降雪機會低

2022/12/21 17:57（12/21 18:22 更新）
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圖為民眾在台北花博公園裹著大衣喝飲料。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天更新低溫特報，傍晚起至明天高雄以北局部地區防攝氏10度以下低溫；氣溫逐日下降，預估23日至耶誕節達寒流強度，北部探9度。由於這波寒流偏乾冷，降雪機會也較低。

中央氣象局更新低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，傍晚起至明天高雄以北、南投、宜蘭地區及金門易有局部10度以下（黃色燈號）氣溫發生。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天強烈大陸冷氣團南下、明天影響；23日至25日（耶誕節）又有一波冷空氣，預估達到寒流強度，等於是今天起持續乾冷至25日。

陳伊秀指出，預估最冷的時間會是24日、25日的清晨，中部以北、宜蘭約9度至10度，花東約12度，沿海空曠地區及近山區平地會再低一點；陳伊秀說明，這波冷空氣最強的時間是24日，但25日輻射冷卻作用較強，因此這2天清晨感受上差不多冷。

陳伊秀提到，預估26日、27日冷空氣減弱，雖然清晨仍有輻射冷卻影響，但各地高、低溫都會回升。26日中部以北低溫12度、南部及花東13度，白天高溫北部16度，中南部約20度；27日各地的高低溫會再回升約1、2度。

陳伊秀說，28日起東北季風增強，這波東北季風可能持續影響至明年元旦，北部、東半部水氣稍增、偏濕涼；但溫度並未再下滑，北部高溫約18、19度，中南部21至23度。但後期預報仍有不確定性，需再觀察。

陳伊秀提醒，明天東半部、恆春半島仍要留意有長浪發生，今天在台東已觀測到2至3公尺浪高。接下來至耶誕節由於偏乾冷、26日起氣溫回升，因此預測未來一週高山都不太有降雪的機會。（編輯：張芷瑄）1111221

#天氣
#低溫
#寒流
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陳伊秀
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