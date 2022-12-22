更多編輯台推薦新聞：
立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
政治

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
普拿疼等退燒藥缺貨 薛瑞元：擬由藥局勸導顧客限量購買
首頁 / 生活

2023年來台旅客可望快速成長 業者：銷量成長3倍

2022/12/22 10:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）根據旅遊業者統計，過去1個月，海外旅客在Klook預訂台灣旅遊商品的銷售量成長3倍，顯示許多國外旅客正積極規劃來台旅遊，明年來台旅客可望快速成長。

旅遊業者Klook今天發布新聞稿表示，首次在台舉辦「Klook優質夥伴獎頒獎典禮」，根據多項指標評選出台灣40間優質的在地商家夥伴，並於頒獎典禮中與各位夥伴票選出2023年入境旅遊關鍵字「大爆發」，代表對未來入境旅遊快速成長的高度展望。

Klook說，過去1個月海外旅客在Klook預訂台灣旅遊商品的銷售量成長了3倍，顯示許多國外旅客正積極規劃來台旅遊，其中預訂量最多來自新加坡的旅客，其次為韓國和美國。

最熱銷的商品種類方面，Klook指出，第1名為交通票券，包括高鐵和客運巴士，第2名及第3名則為景點或遊程，以及飯店住宿。

Klook表示，透過預訂的商品種類進一步觀察首批來台的海外旅客樣貌及喜好，可發現經典人氣景點和體驗依舊非常受歡迎，包括台北101、野柳九份一日遊等路線，仍是海外旅客來台必訪行程。

Klook指出，和疫情前相比自駕遊更蔚為風潮，特別是韓國旅客對租車自駕這樣的旅行方式關注度更高。（編輯：陳政偉）1111222

#Klook
#台灣
#租車自駕
Klook
調查：8成旅客期待出國 拉長天數且提高預算 台北國際旅展將登場 旅遊業者估業績恢復到疫前4成
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族