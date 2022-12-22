2023年來台旅客可望快速成長 業者：銷量成長3倍

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（中央社記者余曉涵台北22日電）根據旅遊業者統計，過去1個月，海外旅客在Klook預訂台灣旅遊商品的銷售量成長3倍，顯示許多國外旅客正積極規劃來台旅遊，明年來台旅客可望快速成長。

旅遊業者Klook今天發布新聞稿表示，首次在台舉辦「Klook優質夥伴獎頒獎典禮」，根據多項指標評選出台灣40間優質的在地商家夥伴，並於頒獎典禮中與各位夥伴票選出2023年入境旅遊關鍵字「大爆發」，代表對未來入境旅遊快速成長的高度展望。

Klook說，過去1個月海外旅客在Klook預訂台灣旅遊商品的銷售量成長了3倍，顯示許多國外旅客正積極規劃來台旅遊，其中預訂量最多來自新加坡的旅客，其次為韓國和美國。

最熱銷的商品種類方面，Klook指出，第1名為交通票券，包括高鐵和客運巴士，第2名及第3名則為景點或遊程，以及飯店住宿。

Klook表示，透過預訂的商品種類進一步觀察首批來台的海外旅客樣貌及喜好，可發現經典人氣景點和體驗依舊非常受歡迎，包括台北101、野柳九份一日遊等路線，仍是海外旅客來台必訪行程。

Klook指出，和疫情前相比自駕遊更蔚為風潮，特別是韓國旅客對租車自駕這樣的旅行方式關注度更高。（編輯：陳政偉）1111222