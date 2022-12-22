無煙硝戰爭抗疫3年 台大醫院出書盼啟發後人

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）COVID-19疫情席捲全球近3年，台大醫院今天發表新書分享抗疫點滴。台大醫院院長吳明賢說，這是一場無硝煙的戰爭，沒人能置身事外，出書不代表打勝仗，但盼分享經驗啟發後人。

台灣展開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫圍堵戰至今3年，在疫情最嚴峻時期，台大醫院收治200多名確診者中，需要入住加護病房的中重症者就高達35名，吳明賢急得在臉書（Facebook）對社會大眾發出「求救信」。

台大醫院將2年多來抗疫經驗集結成冊，今天舉行「那些病毒教我們的事：臺大醫院COVID-19防疫全紀錄」新書發表會。

吳明賢回首過往時透露，當時眼看負壓加護病床全滿，急診卻還有許多需要呼吸器的確診病人，有些已被2、3家醫院拒收，院方一度收到請求關閉急診的建議與請求。

「這場戰爭，沒有人能置身事外。」吳明賢說，台灣只有一個醫界，不能連醫學中心最多的台北市都沒有守住，所以不能各自為政，當時發出求救也有這樣的目的。

台灣大學副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳笑說，謝謝過去常常被他電話指示、電話騷擾的醫護人員。

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張上淳表示，台大醫院收治的第1個確診個案是來自中國武漢的一名中年婦人，台大自此也分離出台灣第1株、全球第4株的COVID-19病毒株，後續也對整個國家防疫貢獻許多協助。

吳明賢強調，這是一場仍處在進行式中的「無煙硝戰爭」，不分國界的人類與病毒之戰，假如COVID-19對醫療系統而言是個考試，就結果來看，台大醫院已經通過測試，出書不代表打勝仗，希望能藉由此書出版把經驗分享給民眾及同道，發揮「前事不忘，後事之師」作用。（編輯：管中維）1111222