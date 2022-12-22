彰化5禽場確診禽流感 全台累計達39例

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（中央社記者張雄風台北22日電）農委會今天發布彰化共5場禽場確診H5N1禽流感，均已完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒；統計今年迄今撲殺禽流感禽場案例計39例（陸禽25場、鴨10場、鵝4場）。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局發布新聞稿表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣二林鎮1紅羽土雞場、竹塘鄉1黑羽土雞場、1皇金雞與黑羽土雞混養場（以上3場為主動通報）、1土番鴨場及埔心鄉1肉鵝場（以上2場為主動監測）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI）。

防檢局指出，依標準作業程序，執行紅羽土雞7775隻（6週齡）、黑羽土雞1萬1257隻（6週齡）及皇金雞9879隻（6週齡）、土番鴨839隻（10週齡）、肉鵝2015隻（6週齡）計5場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計39例（陸禽25場、鴨10場、鵝4場）。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，台灣候鳥路徑上游國家，包含韓國與日本，10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國自10月17日至今已有48禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本自10月28日至今已有57禽場確診H5N1亞型HPAI（均為b分支）。

防檢局指出，台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高。

防檢局說，近期氣溫偏低且早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，國內禽流感疫情有升溫趨勢，防疫機關已啟動各項防控措施，包含加強禽場主動監測數量並擴大案例場監測範圍；強化高風險場域（理貨場、家禽批發市場、集籠場及近3年案例禽場）清潔消毒。

另外，加強產業團體督導所屬會員執行鄰近高風險禽場清潔消毒；動物防疫機關增強稽查運禽（蛋）、化製車輛清潔消毒的力度。透過畜政單位要求飼料及運蛋業者，加強車輛或蛋箱清潔消毒，以全力防堵疫情擴大。

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防檢局籲請各直轄市、縣（市）政府依「動物運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒措施」及所公告的「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，督導所轄養禽相關業者自主落實人車門禁管制、人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）器具等進出消毒及禽舍防鳥設施等。

防檢局說，透過軟硬體生物安全措施同步強化及操作，才能有效避免禽流動感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。（編輯：管中維）1111222