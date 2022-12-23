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112年起羊痘停打疫苗 10月向WOAH聲明非疫國

2022/12/23 15:36（12/23 16:31 更新）
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農委會副主委黃金城23日出席記者會表示，台灣已超過10年以上沒有羊痘通報案例，將自民國112年1月起至6月底全面停止羊痘疫苗注射，並持續監控疫情，可望在10月向世界動物衛生組織（WOAH）自我聲明為羊痘非疫國。中央社記者張皓安攝 111年12月23日
農委會副主委黃金城23日出席記者會表示，台灣已超過10年以上沒有羊痘通報案例，將自民國112年1月起至6月底全面停止羊痘疫苗注射，並持續監控疫情，可望在10月向世界動物衛生組織（WOAH）自我聲明為羊痘非疫國。中央社記者張皓安攝 111年12月23日
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會今天表示，除100、101年有零星羊痘案例，已逾10年田間無通報案例，規劃明年起全面停打疫苗，監測半年後彙整資料，明年10月下旬向世界動物衛生組織自我聲明羊痘非疫國。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天召開「撲滅羊痘全國停打疫苗」記者會，宣布向世界動物衛生組織（WOAH）自我聲明羊痘非疫國的規劃期程。

農委會副主委黃金城說明，羊痘是痘病毒，外來，幼羊死亡率5到8成、成羊死亡率5%到10%，並會降低乳羊產量、肉羊換肉率，症狀包含全身皮膚痂皮、痘瘡、潰瘍等，但爆發疫情路徑不可考。

他也說，此疫情歐、美、日、韓沒有，主要是中東附近，國內在97年6月於桃園爆發2場、撲殺210頭後沒再發生，但之後於99年4到12月間全台南到北發生疫情，撲殺2萬3740頭。

他強調，關鍵是99年6月25日起使用進口疫苗施打，讓疫情獲得控制；且當時在養量有20萬頭，疫苗分次進口，並由農委會家畜衛生試驗所產製供應。

防檢局副局長徐榮彬說，之後除了100年台南市新化區發生1場29頭確診、101年彰化縣屠宰場發現疑似案例及送驗確診1頭，迄今已逾10年無案例，因此規劃3階段防疫措施，以利邁向羊痘非疫國。

首先即日起至12月31日止，執行全面防疫訪視、強化主動通報、被動監測、屠宰衛生檢查、環境監控及產業風險溝通。接著，112年1月1日全面停止羊痘疫苗注射，且至112年6月30日止，持續疫情監控。第三階段則是112年7月1日起，彙整前述執行實況資料，同年10月下旬向WOAH自我聲明羊痘非疫國。

他強調，根據WOAH陸生法典規定，必須持續3年以上無羊痘病例，才能成為羊痘非疫國，若實施撲殺政策國家，不論是否接種羊痘疫苗，必須6個月沒有案例發生；以上計畫執行完成時，台灣2個要件將都符合。

他補充，今年7月、10月已執行兩輪全面性地毯式訪視，明年1月1日全面拔針後，要再做一次地毯式訪視，7月召開第4次專家會議；上述計畫執行若有疫情發生，也備妥12萬劑疫苗可供施打使用。

農委會畜牧處今年第3季統計顯示，國內肉羊場1501場，在養9萬344隻；乳羊190場，在養3萬5595隻。110年上市屠宰6萬746隻，羊乳產出1萬2296公噸，年產值肉羊新台幣11億、羊乳4.3億元。此產業沒有出口。

對於養羊產業規模近年逐年縮減，黃金城說，跟牧草仰賴進口、飼料漲價等國際情勢影響飼養成本有關，其中以乳羊經濟價值比肉羊高。（編輯：屈享平）1111223

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局23日舉行記者會，指出台灣自民國101年後，迄今均未再發現案例，研判無羊痘病毒活動跡象，將於112年1月1日起全國停止施打羊痘疫苗，為期半年，並持續監控疫情，預計10月下旬可向世界動物衛生組織自我聲明為羊痘非疫國。中央社記者張皓安攝　111年12月23日
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局23日舉行記者會，指出台灣自民國101年後，迄今均未再發現案例，研判無羊痘病毒活動跡象，將於112年1月1日起全國停止施打羊痘疫苗，為期半年，並持續監控疫情，預計10月下旬可向世界動物衛生組織自我聲明為羊痘非疫國。中央社記者張皓安攝　111年12月23日
農委會23日宣布，台灣已逾10年田間無通報羊痘案例，自民國112年元旦起將全面停打疫苗，監測半年後彙整資料，預計10月下旬將向世界動物衛生組織（WOAH）自我聲明為羊痘非疫國。中央社記者楊淑閔攝 111年12月23日
農委會23日宣布，台灣已逾10年田間無通報羊痘案例，自民國112年元旦起將全面停打疫苗，監測半年後彙整資料，預計10月下旬將向世界動物衛生組織（WOAH）自我聲明為羊痘非疫國。中央社記者楊淑閔攝 111年12月23日
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